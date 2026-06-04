Carrera Infantil IPN 2026: esperan una gran fiesta deportiva para la niñez duranguense

Las inscripciones para la Carrera Infantil IPN 2026 ya se encuentran abiertas de cara al evento que se celebrará el próximo 27 de junio y que reunirá a niñas y niños en una jornada enfocada en la actividad física y la convivencia familiar.

La recepción de participantes comenzará a las 7:00 de la mañana, horario en el que los pequeños corredores podrán realizar ejercicios de calentamiento antes del inicio de las diferentes pruebas programadas.

Distancias para diversas categorías

La competencia contará con recorridos de 200, 300, 600, 800 y mil 200 metros, además de una categoría incluyente, con el objetivo de brindar espacios de participación para un mayor número de niños y niñas.

Los organizadores informaron que las pruebas estarán distribuidas de acuerdo con las edades de los participantes, buscando que cada categoría compita en una distancia adecuada.

Costos y registro

La inscripción general tendrá un costo de 399 pesos, mientras que la categoría incluyente contará con tarifas especiales. También habrá promociones para grupos y equipos de corredores.

Los registros podrán realizarse en distintos módulos habilitados para facilitar la participación de las familias interesadas en formar parte del evento.

Kit para los participantes

Cada corredor inscrito recibirá un kit conmemorativo que incluirá playera oficial, número de competidor y medalla de participación al concluir su recorrido, además de diversos artículos proporcionados por patrocinadores.

La entrega del paquete busca que los participantes vivan una experiencia completa durante la jornada deportiva.

Actividad para toda la familia

La Carrera Infantil IPN 2026 busca reunir a niñas, niños y familias en una actividad recreativa donde el deporte será el principal protagonista.

El evento se realizará el próximo 27 de junio y tendrá como sede la pista del Instituto Estatal del Deporte, donde se espera la participación de cientos de pequeños corredores en las distintas categorías convocadas.