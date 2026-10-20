Cárteles reclutan a jóvenes por redes

Autoridades federales identificaron mil 800 páginas de internet presuntamente utilizadas por grupos criminales para reclutar a jóvenes a través de falsas ofertas de empleo, de las cuales unas 800 ya fueron retiradas y otras mil se encuentran en proceso de eliminación, informó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En Palacio Nacional, señaló que la mayoría de las cuentas detectadas corresponde a la red social TikTok y reveló que el fin de semana fueron detenidas tres personas presuntamente involucradas en el reclutamiento de jóvenes mediante internet.

"Se han identificado mil 800 páginas, de las cuales alrededor de 800 ya se bajaron y mil se encuentran en trámite de baja, la mayoría de TikTok", informó.

Sheinbaum explicó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantiene vigilancia permanente de redes sociales, plataformas digitales y videojuegos para identificar cuentas utilizadas por organizaciones criminales para captar jóvenes mediante engaños o amenazas.

La Presidenta aseguró que las autoridades mantienen comunicación con las empresas responsables de las plataformas para solicitar el retiro de contenidos vinculados con el reclutamiento.

El pasado 3 de septiembre, el Gobierno Federal había informado que, desde el inicio de la Administración, han sido inhabilitados más de mil 700 perfiles utilizados para atraer a jóvenes mediante falsas ofertas de trabajo y que se habían retirado más de 12 mil 500 mensajes relacionados con esa práctica.

Sheinbaum Pardo reconoció que no contaba con cifras sobre el número de jóvenes desaparecidos que fueron reclutados por organizaciones criminales, aunque aseguró que las autoridades trabajan para identificar esos casos.