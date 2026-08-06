Casas se inundaron tras lluvias en Durango; autoridades ayudan en labores de desazolve

Las lluvias que se registraron en Durango dejaron severas afectaciones en viviendas de la colonia La Virgen, a donde acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) para ayudar a sacar el agua que se acumuló al interior de las viviendas la tarde del miércoles.

Asimismo, se llevaron a cabo labores de limpieza de las calles por la acumulación de basura, maleza y lodo que representaban un obstáculo para que el agua pudiera fluir.

Durante el jueves, los habitantes de esta zona de la ciudad donde son recurrentes las afectaciones por las lluvias dada su ubicación, permanecieron limpiando sus viviendas y sacando todo lo que se les mojó, entre ropa, muebles y electrodomésticos, ya que el nivel de agua superó los 60 centímetros de altura.