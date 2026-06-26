Casi 100 casos de despojo han sido denunciados en Durango en lo que va de 2026

Durango registró casi un centenar de denuncias por el delito de despojo de bienes, tan solo entre enero y mayo de 2026.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la capital de la entidad concentró el 54 por ciento de los reportes.

Todo esto en un contexto en el que la Coparmex Durango exhibió este jueves la venta sistemática de propiedades bajo amenaza y pide a las autoridades “romper el silencio” para propiciar seguridad e institucionalidad.

Distribución

La estadística de incidencia delictiva exhibió que el delito de despojo representó un total de 96 denuncias entre enero y mayo, pero se ha afectado desproporcionadamente al municipio de Durango, donde se denunciaron 52 casos.

El análisis mensual mostró que marzo fue el mes con mayor incidencia, con 23 casos; seguido por enero, con 21. Febrero registró 17 denuncias, mayo tuvo 19 y abril otros 16 casos.

Santiago Papasquiaro y San Juan del Río registraron siete denuncias cada uno. Nombre de Dios acumuló cinco despojos, Cuencamé otros cuatro y Vicente Guerrero tuvo tres. Municipios como Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco y Nuevo Ideal, cerraron el mes de mayo con dos casos cada uno. Mientras que Puenblo Nuevo, Pánuco de Coronado, Ocampo, Nazas, Mezquital y Canatlán apenas contabilizaron una denuncia durante estos cinco meses.

Desde la perspectiva legal, el Código Penal del Estado tipifica el despojo como delito contra el patrimonio. La ley establece sanciones para quien, sin derecho, con violencia, amenaza o clandestinidad, ocupe un inmueble o ejerza actos de dominio sobre bienes muebles o inmuebles ajenos. El delito reconoce agravantes cuando se comete mediante uso de armas, cuando la víctima es adulta mayor, mujer, persona con discapacidad, o cuando existe coerción organizada.

Los empresarios duranguenses, a través de Coparmex, enfatizaron que el fenómeno de despojos va más allá de hechos aislados. Describieron una situación donde la confianza empresarial se ve comprometida, donde los derechos de propiedad son vulnerables y donde operan actores que utilizan la amenaza para arrebatar bienes.

La organización empresarial enfatizó que la seguridad de la propiedad es fundamental para atraer inversión, mantener actividad productiva y garantizar el Estado de Derecho.

Las autoridades estatales han reconocido recientemente la necesidad de fortalecer coordinación institucional en materia de seguridad. Sin embargo, para Coparmex, acciones como las operaciones federales en curso deben complementarse con respuestas sostenidas que erradiquen las condiciones que permiten el despojo sistemático de propiedades.