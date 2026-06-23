Caso Anabel: se cumplen ocho meses de la sustracción de una bebé en el Hospital Materno Infantil

Este martes 23 de junio se cumplen ocho meses de la sustracción de una bebé del Hospital Materno Infantil de Durango, caso que derivó en la detención de Karla Daniela y Anabel, esta última trabajadora del área de limpieza señalada como presunta cómplice.

A ocho meses de los hechos, el caso de Anabel permanece sin una resolución pública de fondo, mientras su familia insiste en que es inocente y que el proceso se ha prolongado.

La última actualización difundida por su hija, Perla Muñoz, fue publicada el pasado 19 de mayo, cuando aseguró que el proceso seguía sin resolverse y que su madre continuaba privada de la libertad, pese a que la familia sostiene que no participó en la sustracción.

“El caso de mi mamá sigue sin resolverse; lamentablemente, desde un principio lo han estado haciendo largo el proceso; como ven, ya son siete meses los que mi mamá ha estado encerrada siendo inocente”, escribió entonces en redes sociales.

En el mismo mensaje, Perla señaló que no había dado más información pública debido a que la familia se encontraba a la espera de “buenas noticias”, aunque advirtió que, en caso de que algo no avanzara correctamente, también lo daría a conocer.

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“Seguimos en la lucha”

En su publicación, la hija de Anabel afirmó que el equipo legal que acompaña el caso continúa trabajando en la defensa de su madre.

“El Lic. Galán, Sergio y su comisión siguen a la orden en el caso de Anabel, no me han dejado sola. Le están dando y dando cada día”, expresó.

Perla también reconoció que se había mantenido ausente en redes sociales, pero aseguró que la defensa no se había detenido.

“Seguimos en la lucha de la libertad de Anabel. Sé que he estado ausente en este tiempo, pero les juro que seguimos en la defensa de ella. Ya no estaré ausente, que el caso ya no se apague por completo”, agregó.

Desde esa publicación, no se ha dado a conocer una nueva actualización pública por parte de la familia sobre una posible audiencia, cambio de medida cautelar o resolución judicial.

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El proceso seguía abierto

De acuerdo con información publicada previamente, el proceso penal contra Anabel y Karla Daniela, ambas imputadas por el caso de la bebé sustraída del Hospital Materno Infantil, continuaba en etapa legal y no tenía una resolución definitiva.

En abril se informó que el caso se mantenía dentro de la investigación complementaria y que, posteriormente, el Ministerio Público debía presentar la acusación formal por escrito para dar paso a la audiencia intermedia.

Esa etapa es clave porque ahí se definen las pruebas que podrán ser desahogadas en un eventual juicio oral, en caso de que el proceso avance hasta esa fase.

FB Perla Muñoz

La familia ha defendido su inocencia

Desde la detención de Anabel, su hija y familiares han sostenido públicamente que la trabajadora no participó en la sustracción de la bebé y han pedido que se revisen todos los elementos del caso.

La defensa familiar ha insistido en que existen dudas sobre la acusación y ha solicitado que se permita a Anabel enfrentar el proceso en libertad o bajo una medida distinta a la prisión preventiva.

Hasta ahora, no hay una actualización pública que confirme que dicha solicitud haya sido concedida.

El caso que puso a Durango en la mira nacional

La sustracción de la bebé ocurrió el jueves 23 de octubre de 2025, cuando una mujer ingresó al Hospital Materno Infantil y logró llevarse a la menor, quien posteriormente fue localizada con vida.

Tras los hechos, fueron detenidas Karla Daniela y Anabel, esta última trabajadora del hospital, señalada por las autoridades como presunta cómplice.

El caso generó movilizaciones, reclamos de familiares y cuestionamientos en redes sociales, principalmente por la situación jurídica de Anabel y por los señalamientos de su familia, que desde el inicio ha defendido su inocencia.

Por ahora, a ocho meses de la sustracción, el expediente sigue siendo uno de los casos pendientes de mayor atención pública en Durango, mientras la familia espera que se defina la situación legal de Anabel.