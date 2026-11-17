El pasado 5 de noviembre se cumplió un año y un mes de que Carlos Emilio Galván Valenzuela desapareció en Mazatlán, Sinaloa, luego de estar de vacaciones con su familia y acudir al Valentino's Terraza Bar para convivir con sus primas.

Su caso ha tomado gran relevancia, pues su madre, Brenda Velenzuela, no ha deja de alzar la voz para que el duranguense sea localizado lo antes posible. Una de esas acciones fue interponer un amparo para que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y otros mandos realicen la investigación correspondiente y se localice a él y los responsables de su desaparición.

No obstante, una jueza habría negado dicha acción, obligando a que sus abogados presentaran otro recurso para que otras instancias intervinieran y pudiera proceder; esto tuvo efecto este martes 17 de noviembre, cuando la madre de Carlos Emilio comunicó que ya se ha anulado esa decisión.

De acuerdo a la información compartida, fue el Séptimo Tibrunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México quien revocó la determinación de la jueza que había negado la suspensión provicional solicitada al juicio de amparo, reconociendo el fundamento de la inconformidad presentada por Brenda.

"El Tribunal ordena al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a diversos mandos de esa institución supervisar adecuadamente las actuaciones que han sido omitidas y dar seguimiento a las acciones necesarias para avanzar en la investigación y localización de mi hijo", señala.

Asimismo, se estableció un plazo de 48 horas para que las autoridades informen sobre el cumplimiento de lo ordenado.

"En una desaparición, el tiempo no es un elemento secundario: es determinante. Cada omisión, cada diligencia pendiente y cada retraso pueden comprometer las posibilidades de encontrar a nuestros hijos y conocer la verdad", agrega.

Brenda agradeció la impacialidad del Tribunal Colegiado, pero precisó que es necesario decir que las autoridades de seguridad y procuración de justicia deben actuar con eficacia, responsabilidad y humanidad por convicción y por obligación, "no porque una resolución judicial tenga que recordarles que hay un hijo que debe ser buscado".

"No dejaré de tocar ninguna puerta, en México ni en el ámbito internacional. Seguiré exigiendo que la búsqueda y la investigación de Carlos Emilio se realicen con diligencia, responsabilidad y bajo el principio de presunción de vida".