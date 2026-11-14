Caso Carlos Emilio: admiten amparo contra Harfuch; piden informes por presuntas omisiones

La búsqueda de Carlos Emilio Galván Valenzuela llegó a una nueva etapa en los tribunales federales. Este viernes 13 de noviembre, su madre, Brenda Valenzuela Gil, informó que fue admitida la demanda de amparo que promovió por presuntas omisiones de autoridades de seguridad en la investigación de la desaparición de su hijo.

De acuerdo con el comunicado y los documentos que difundió, el recurso señala al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a otros funcionarios de esa dependencia por la presunta falta de supervisión y ejecución de diligencias ordenadas por el Ministerio Público Federal.

Carlos Emilio permanece desaparecido desde el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, Sinaloa.

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El reclamo: localizar a dos testigos

Según el comunicado de la representación jurídica de la familia, la jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Viridiana Quiroz Ángel, admitió la demanda, registrada bajo el expediente 1184/2026.

El reclamo se centra en la localización de dos testigos que, de acuerdo con la familia, podrían aportar información relevante para esclarecer lo ocurrido el día de la desaparición.

La representación legal sostiene que la Fiscalía General de la República solicitó a la SSPC localizar a estas personas, pero que la dependencia no ha acreditado haberlas encontrado ni realizado las actividades necesarias para conseguirlo.

La imagen del documento judicial compartida por Brenda, fechada el 11 de noviembre, identifica como actos reclamados las presuntas omisiones de supervisar y ejecutar actos de investigación, así como de localizar a los testigos.

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Señalan plazos para rendir informes

Brenda informó que las autoridades señaladas deberán rendir informes previos en un plazo de 48 horas y que también se solicitaron informes justificados, para los cuales indicó un plazo de 15 días.

Estos requerimientos forman parte del procedimiento judicial para conocer la respuesta de las autoridades sobre los actos que se les atribuyen. La admisión de la demanda permite que el juzgado examine el reclamo; todavía no constituye una sentencia que determine la existencia de las omisiones denunciadas.

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Impugnan negativa de suspensión

La familia también dio a conocer que la jueza negó inicialmente la suspensión provisional solicitada.

Según su representación jurídica, la negativa se sustentó en que ordenar el cese de las omisiones reclamadas podría dejar sin materia el juicio. Contra esa decisión se interpuso un recurso de queja, que deberá revisar un Tribunal Colegiado.

Con esa impugnación, la familia busca obtener una medida judicial que obligue a realizar las diligencias pendientes sin esperar a que concluya el juicio de amparo.

Brenda cuestionó que tenga que acudir a los tribunales para exigir actuaciones relacionadas con la búsqueda de su hijo, mientras las autoridades reportan operativos y resultados de inteligencia en Sinaloa.

“En la búsqueda de una persona desaparecida, el tiempo es vida y la celeridad no es un favor, es una obligación constitucional”, expresó.

La madre de Carlos Emilio pidió al Tribunal Colegiado resolver con urgencia y reiteró que mantendrá su exigencia hasta encontrarlo.