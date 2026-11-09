Caso Carlos Emilio: Su madre presenta amparo contra Harfuch para que localicen a testigos

A más de 13 meses de la desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán, su madre, Brenda Valenzuela Gil, acudió a la justicia federal para exigir que se cumplan diligencias que, según sostiene, podrían ayudar a esclarecer qué ocurrió con su hijo.

Este lunes 9 de noviembre, Valenzuela Gil informó que presentó una demanda de amparo contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y otros funcionarios de la dependencia. El reclamo se centra en la localización de dos personas a las que el Ministerio Público Federal ordenó buscar para entrevistarlas como testigos.

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La Fiscalía reiteró la orden, sostiene la familia

De acuerdo con el escrito de amparo, el Ministerio Público Federal reiteró en varias ocasiones la orden de localizar a ambas personas. La representación jurídica de la familia sostiene que en las carpetas de investigación faltan informes completos que permitan saber qué acciones se realizaron y si la orden se cumplió en su totalidad.

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La demanda atribuye a García Harfuch y a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial una presunta omisión en la supervisión de las diligencias. También señala a otras áreas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por presuntas omisiones en su ejecución.

“Cada día que pasa sin cumplirse es un día más sin saber qué le pasó a mi hijo, y cada día perdido en una búsqueda puede ser irreparable”, expresó Valenzuela Gil.

FB: Brenda Valenzuela

La familia pidió apoyo de las áreas de inteligencia

El escrito señala que el 21 de octubre la asesoría jurídica de la familia pidió a dos fiscalías especializadas de la FGR que solicitaran apoyo a áreas de inteligencia federales para localizar a uno de los testigos. Valenzuela Gil afirmó que, hasta este lunes, seguía sin recibir respuesta a esa petición.

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Carlos Emilio desapareció el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán. Su último punto conocido fue la Terraza Valentino, en la Zona Dorada, inmueble que la Fiscalía General de la República aseguró en octubre de 2026 como parte de la investigación.

Al cumplirse 13 meses de la desaparición, Valenzuela Gil había anunciado que impulsaría una propuesta de reforma. Con el amparo, su familia llevó ante la justicia federal un reclamo sobre diligencias concretas en la investigación de su hijo. En su publicación, la madre informó de la presentación de la demanda, sin dar a conocer una resolución judicial.