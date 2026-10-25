'Que ninguna línea se detenga ante el poder': madre de Carlos Emilio tras aseguramiento de Valentino’s

Para Brenda Valenzuela Gil, la intervención en el establecimiento donde desapareció su hijo abre una nueva esperanza, aunque también mantiene una exigencia: que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias, sin que el poder político se convierta en un obstáculo para esclarecer lo ocurrido con Carlos Emilio Galván Valenzuela.

La madre del joven duranguense publicó un posicionamiento tras el aseguramiento de Terraza Valentino’s, realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) el sábado 24 de octubre en Mazatlán, Sinaloa, como parte de las investigaciones del caso.

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“Que ninguna línea se detenga ante el poder, que ninguna evidencia quede sin examinar y que ninguna familia tenga que conformarse con la ausencia de respuestas”, expresó.

Un avance que debe llevar a respuestas

En su mensaje, Brenda reconoció la intervención de las autoridades federales y consideró que el aseguramiento representa un paso en una investigación que todavía tiene una deuda con Carlos Emilio y su familia.

Sin embargo, pidió que la acción no se convierta en un hecho aislado ni sea considerada un punto de llegada. Su expectativa, explicó, es que permita profundizar en las indagatorias, esclarecer los hechos y seguir cada línea hasta conocer la verdad.

“Hoy, mi corazón está puesto en la esperanza de que este avance nos acerque a Carlos Emilio”, manifestó.

La madre también expresó su deseo de que las investigaciones abran caminos para otras familias que buscan a sus hijos en medio de la incertidumbre y la falta de respuestas.

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Pide investigar sin distinciones

Uno de los señalamientos centrales de su posicionamiento fue la necesidad de que las indagatorias avancen con rigor, incluso cuando alcancen a personas que han ocupado cargos públicos.

En ese contexto, mencionó a Ricardo Velarde Cárdenas, conocido como “Pity Velarde”, exsecretario de Economía de Sinaloa, a quien señaló como vinculado con el establecimiento donde desapareció su hijo.

Brenda pidió esclarecer posibles conexiones y determinar las responsabilidades que correspondan, sin que la posición política o el poder de alguna persona frenen la investigación. Su pronunciamiento constituye una exigencia de indagación y no una determinación judicial de responsabilidad.

También situó su reclamo en el contexto de violencia que atraviesa Sinaloa y que, sostuvo, ha trastocado la vida de miles de familias.

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A más de un año de la desaparición de Carlos Emilio, su madre insistió en que el aseguramiento debe traducirse en respuestas sobre su paradero y en justicia.

“Mi hijo es Carlos Emilio. Tiene un nombre, una historia, una familia y un lugar al que debe volver”, escribió.

Brenda cerró su posicionamiento con la misma exigencia que ha sostenido durante la búsqueda: encontrar a su hijo, conocer la verdad y que la justicia alcance a todos los responsables.