'La ruta termina aquí. Nuestra búsqueda continúa': Durango acompaña a la familia de Carlos Emilio

La noche del sábado, bicicletas, veladoras y fotografías acompañaron una nueva jornada por Carlos Emilio Galván Valenzuela en Durango. La llamada Ruta de Emilio reunió a personas que se sumaron a su familia para mantener visible su ausencia y el llamado a encontrarlo con vida.

La actividad se realizó después del cumpleaños número 22 del joven duranguense, el pasado 9 de octubre, una fecha que su madre, Brenda Valenzuela, volvió a vivir sin poder abrazarlo.

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Durante el recorrido por la avenida 20 de Noviembre, los participantes llevaron mantas y fotografías de personas desaparecidas. Algunos acompañaron la jornada en bicicleta y otros a pie, mientras las luces de las veladoras formaron parte del encuentro.

Las imágenes también mostraron abrazos y mensajes de apoyo para la familia, que mantiene su búsqueda y la esperanza de que Carlos Emilio regrese a casa.

“No vamos a dejar de buscarte”

Alrededor de las 23:00 horas del sábado, Brenda publicó un mensaje dirigido a su hijo y agradeció a quienes participaron en la ruta.

“Carlos Emilio, hijo mío, ayer fue tu cumpleaños y no pude abrazarte, pero mi amor llegó hasta ti de la única manera que hoy puedo hacerlo: buscándote, pronunciando tu nombre y manteniendo viva la esperanza de volver a tenerte en mis brazos”, escribió.

La madre reiteró que la familia continúa esperando su regreso y que el paso del tiempo no ha detenido sus esfuerzos por localizarlo.

“Te seguimos esperando. No hemos dejado de buscarte y no vamos a dejar de hacerlo”, expresó.

También reconoció el acompañamiento de quienes caminaron y rodaron con ellos, por “mantener encendida esta luz” y no soltarles la mano.

Su publicación cerró con una frase que resume el sentido de esta jornada: “La ruta termina aquí. Nuestra búsqueda continúa”.

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FB: Brenda Valenzuela

Oran por su regreso en la Catedral

Las actividades continuaron este domingo 11 de octubre con una misa por el regreso con vida de Carlos Emilio en la Catedral Basílica de Durango, a las 13:30 horas, oficiada por el padre César Astorga.

Horas antes, Brenda recordó la convocatoria e invitó a la comunidad a unirse en oración y encender una veladora por su hijo.

La invitación mantuvo el mismo llamado que acompañó la rodada: hacerle llegar a Carlos Emilio el amor de su familia y la esperanza de volver a verlo.

En su mensaje, su madre expresó que siguen esperándolo “con los brazos abiertos y el hogar intacto”, mientras la búsqueda continúa más allá de las jornadas de acompañamiento.