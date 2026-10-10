Carlos Emilio cumple 22 años de edad; su madre mantiene la búsqueda y convoca a actividades en Durango

El cumpleaños de Carlos Emilio Galván Valenzuela volvió a encontrar a su familia esperando su regreso. Este 9 de octubre, su madre, Brenda Valenzuela, le dedicó un mensaje en el que recordó cómo debería celebrarse la fecha y convocó a la comunidad duranguense a acompañarlos en dos actividades para mantener presente su búsqueda.

“Hoy cumples 22 años. Hoy esta casa debería estar llena de risas, de tu voz, del pastel que tanto te gusta”, escribió en sus redes sociales.

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El joven duranguense permanece desaparecido desde la madrugada del 5 de octubre de 2025, cuando fue visto por última vez en el establecimiento Terraza Valentinos, en Mazatlán, Sinaloa, durante un viaje con su familia.

A poco más de un año de aquella madrugada, Brenda expresó que el espacio de su hijo permanece intacto y que la búsqueda continúa diariamente.

“Hace un año, hijo, tu silla está vacía. Tu cuarto te espera intacto. Hace un año que tu ausencia nos cambió la vida, pero no nos ha quitado la fe”, compartió.

Convocan a “La ruta de Carlos Emilio”

Como parte de las actividades por su cumpleaños, la familia convocó a “La ruta de Carlos Emilio”, un recorrido en bicicleta y caminata que se realizará este sábado 10 de octubre, a las 18:30 horas, en la ciudad de Durango.

El punto de salida será el banco HSBC ubicado en avenida 20 de Noviembre, esquina con Cuauhtémoc. El recorrido concluirá en la Plaza IV Centenario, donde se llevará a cabo un encendido colectivo de veladoras y una oración comunitaria.

La invitación está dirigida tanto a quienes conocen al joven como a las personas que han acompañado a su familia durante este año.

Además, el domingo 11 de octubre, a las 13:30 horas, se celebrará una misa por su regreso con vida en la Catedral Basílica de Durango, oficiada por el padre César Astorga, según informó su madre.

FB: Brenda Valenzuela

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Brenda anuncia amparo por operación del banco forense

En otra publicación difundida el viernes, Brenda informó que interpusieron un amparo para exigir el funcionamiento pleno del Banco Nacional de Datos Forenses.

De acuerdo con su denuncia, existen fallas en su operación e interconexión que mantienen fragmentada la información y dificultan el cruce oportuno de registros para la búsqueda e identificación de personas.

Explicó que el recurso no busca una confrontación personal con la titular de la Fiscalía General de la República, sino exigir que las instituciones cumplan con una herramienta que puede contribuir a encontrar a personas desaparecidas.

En ese mensaje, citó una estimación de más de 72 mil personas sin identificar y describió esta crisis como una “doble desaparición”.

Mientras sostiene esa exigencia, Brenda mantiene el llamado a acompañar a su familia y la esperanza de volver a abrazar a Carlos Emilio: “Aquí seguimos esperándolo con los brazos abiertos y el hogar intacto”.