Caso Carlos Emilio: '¿A quién protegen?', cuestiona su madre a días de un año de su desaparición

A pocos días de cumplirse un año de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, su madre, Brenda Valenzuela Gil, volvió a exigir respuestas a las autoridades mediante un mensaje publicado la noche del jueves 1 de octubre, desde la Ciudad de México.

Entre madres que también buscan a sus hijos, la madre del joven duranguense expresó el desgaste que ha significado mantener la búsqueda y reclamar a las instituciones que cumplan con su obligación, mientras continúa sin conocer su paradero.

“Estoy cansada. Un año sin mi hijo, un año de preguntas sin respuesta, de exigir a las instituciones que cumplan con su obligación mientras el dolor nos desgarra y el tiempo sigue pasando”, manifestó.

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“¿Qué falta para encontrar a Carlos Emilio?”

En su publicación, Brenda cuestionó la actuación de las instituciones y denunció lo que considera negligencia, simulación e impunidad en torno al caso.

“¿Hasta cuándo pretenden simular? ¿Hasta dónde van a llevar su negligencia y su impunidad? ¿A quién protegen? ¿Qué los detiene?”, escribió.

También planteó si existen obstáculos relacionados con el poder que impidan avanzar en el esclarecimiento de la desaparición de su hijo.

“¿Qué falta para encontrar a Carlos Emilio? ¿Hay que tocar al poder para que la justicia avance? ¿Qué puede estar por encima del derecho de una madre a encontrar a su hijo?”, añadió.

Estas preguntas forman parte del reclamo público de Brenda; en el mensaje no identificó a alguna persona como responsable de impedir la búsqueda ni anunció nuevos resultados de la investigación.

Exige búsqueda sin privilegios ni obstáculos

La madre de Carlos Emilio sostuvo que su exigencia es conocer la verdad y obtener resultados que permitan encontrarlo, sin recibir un trato condicionado por privilegios o intereses.

“No pido favores. Exijo verdad, investigación y resultados. Exijo que busquen a mi hijo sin privilegios ni obstáculos”, señaló.

Además, rechazó que el caso de su hijo quede reducido a un expediente o una estadística y reiteró que continuará alzando la voz mientras no tenga respuestas.

“Soy su madre. No soy un expediente ni una cifra. Soy una madre que necesita encontrar a su hijo y que no va a callar mientras siga sin respuestas”, expresó.

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El 5 de octubre se cumple un año

Carlos Emilio desapareció durante la madrugada del 5 de octubre de 2025, cuando se encontraba de viaje con familiares en Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con el relato de su madre, acudió con sus primas a Terraza Valentino, en la Zona Dorada, y dejó de ser localizado después de dirigirse al baño del establecimiento. Este lunes se cumple un año de su desaparición.

Brenda cerró su publicación con un mensaje dirigido a su hijo y con la promesa de mantener su búsqueda:

“Carlos Emilio Galván Valenzuela, hijo mío, te sigo buscando. Tu ausencia no se normaliza y mi exigencia no termina”.