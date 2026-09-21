'¿Qué más tengo que hacer para ser escuchada?': madre de Carlos Emilio reclama respuesta a Sheinbaum

A casi un año de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela en Mazatlán, su madre, Brenda Valenzuela Gil, dirigió un nuevo llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir que su caso sea atendido desde el Gobierno federal.

El reclamo fue publicado este domingo 20 de septiembre, mientras la mandataria federal se encontraba en Culiacán como parte de su gira de rendición de cuentas. Brenda recordó que el pasado 3 de septiembre, durante una visita presidencial a Durango, logró acercarse a Sheinbaum y entregarle personalmente una petición por escrito.

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Sin embargo, señaló que hasta ahora desconoce qué ocurrió con aquel documento y si alguna autoridad federal dará seguimiento a su solicitud.

“Presidenta, ¿qué más tengo que hacer para ser escuchada?”, cuestionó la madre del joven duranguense, quien manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la petición haya quedado archivada sin llegar a funcionarios con capacidad para intervenir.

Brenda aclaró que no pretende que la Presidencia sustituya a las instituciones responsables de investigar la desaparición, sino que ayude a garantizar que Carlos Emilio continúe siendo buscado “con toda la fuerza del Estado”.

Reclama atención durante visita a Sinaloa

La madre aprovechó la presencia de Sheinbaum en Sinaloa, entidad donde desapareció su hijo y que atraviesa una prolongada crisis de violencia, para insistir en que el caso sea incluido entre los asuntos que requieren atención federal.

También retomó el discurso sobre el “humanismo mexicano” promovido por el Gobierno y preguntó qué significado tiene para las familias que llevan meses buscando a una persona desaparecida sin obtener respuestas claras.

“No quiero una fotografía. No quiero un gesto. No quiero una respuesta protocolaria. Quiero saber que mi petición llegó a alguien con capacidad de actuar”, expresó.

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Carlos Emilio desapareció en octubre de 2025, después de acudir a un establecimiento ubicado en la zona de la Terraza Valentino, en Mazatlán. Desde entonces, su madre ha realizado protestas, encuentros con autoridades y distintas gestiones para exigir avances en la investigación y conocer el paradero de su hijo.

En semanas recientes, Brenda también viajó a la Ciudad de México para sostener reuniones relacionadas con el caso y reunirse con otras madres buscadoras.

En su nuevo mensaje aseguró que no solicita privilegios, sino atención y compromiso institucional para evitar que la desaparición de Carlos Emilio quede relegada.

“Estoy pidiendo que una desaparición no sea invisible. Estoy pidiendo que una madre sea escuchada. Estoy pidiendo que un hijo no sea olvidado”, concluyó.