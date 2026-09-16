'Mientras México celebra, nosotras seguimos buscando': madre de Carlos Emilio se une a protesta en CDMX

Mientras miles de personas celebraban el aniversario de la Independencia de México, Brenda Valenzuela Gil, madre del joven duranguense Carlos Emilio Galván Valenzuela, se acercó a un campamento instalado por madres buscadoras en la Ciudad de México para respaldar su exigencia de ser escuchadas por las autoridades.

Brenda informó que viajó a la capital del país para participar en reuniones relacionadas con la investigación y búsqueda de su hijo, desaparecido desde octubre de 2025 en Mazatlán, Sinaloa.

Durante su estancia supo que varias mujeres permanecían reunidas en un campamento para exigir atención a sus casos, por lo que decidió acudir y acompañarlas.

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“No fui a ocupar un lugar que no me corresponde. Fui como madre: como una mujer que también busca a su hijo y que conoce el peso de una ausencia que no puede archivarse ni olvidarse”, expresó en una publicación difundida a través de sus redes sociales.

La madre de Carlos Emilio contrastó las celebraciones patrias con la realidad que enfrentan miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos.

“¿Qué significa hablar de libertad cuando tantas madres todavía tienen que luchar para que sus hijos sean buscados y sus casos atendidos?”, cuestionó.

Se encuentra con Margarita López Pérez

Durante su visita, Brenda conoció a Margarita López Pérez, madre buscadora y activista que comenzó su lucha después de la desaparición de su hija Yahaira Guadalupe Bahena López, ocurrida en abril de 2011.

Valenzuela Gil consideró que el encuentro merecía respeto debido a que ambas comparten un dolor que, señaló, no necesita explicaciones ni reconoce fronteras.

“Yo llegué buscando a Carlos Emilio, y ahí estaba frente a otras madres que también siguen buscando, exigiendo y resistiendo”, escribió.

En su mensaje, reconoció que las mujeres reunidas en el campamento continúan sosteniendo fotografías, recuerdos y preguntas, pero también la esperanza de que sus hijos no sean olvidados.

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La búsqueda de Carlos Emilio continúa

Carlos Emilio desapareció durante la madrugada del 5 de octubre de 2025, después de ingresar a Terraza Valentino, establecimiento ubicado en la Zona Dorada de Mazatlán. Desde entonces, su familia ha realizado manifestaciones, encuentros religiosos y distintas gestiones ante autoridades estatales y federales para exigir avances en la investigación.

Casi un año después, su madre reiteró que continuará buscándolo y pidió evitar que su caso, al igual que el de otras personas desaparecidas, quede relegado.

“Ninguna madre debería tener que acampar, insistir, suplicar o hacer visible su dolor para conseguir que la escuchen”, manifestó Brenda, quien concluyó que mientras una familia siga buscando a un ser querido, no puede existir indiferencia.