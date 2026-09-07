'Ya era tiempo': madre de Carlos Emilio exige a FGR citar a declarar a Ricardo Velarde tras bloqueo de cuentas

El bloqueo de las cuentas bancarias de Ricardo “El Pity” Velarde Cárdenas provocó una nueva reacción de Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, quien permanece desaparecido desde hace once meses.

A través de un comunicado, la madre del joven duranguense consideró que la medida ordenada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) obliga a las autoridades a revisar el entorno del exsecretario de Economía de Sinaloa, aunque aclaró que no le corresponde determinar las razones del bloqueo ni convertirlo en una acusación penal.

“Ya era tiempo de que las autoridades miraran también hacia ese entorno”, expresó.

Exige que sea llamado a declarar

Brenda Valenzuela cuestionó por qué la Fiscalía General de la República (FGR) no ha citado a declarar a Ricardo Velarde, quien era copropietario de Terraza Valentino, establecimiento de Mazatlán donde Carlos Emilio fue visto por última vez la madrugada del 5 de octubre de 2025.

La madre buscadora recordó que la investigación por la desaparición de su hijo ya fue atraída por la dependencia federal; sin embargo, aseguró que hasta el momento la familia no tiene conocimiento de que el empresario haya sido llamado a comparecer.

“No estamos pidiendo que se condene a nadie anticipadamente. Estamos pidiendo algo mucho más elemental: que se investigue, que se pregunte, que se confronte la información y que no existan personas intocables dentro de una investigación por desaparición”, señaló.

También hizo un llamado directo a Velarde Cárdenas para que se acerque voluntariamente a la FGR y declare si cuenta con información que pueda ayudar a localizar al joven.

“Si no tiene nada que aportar, que sea la propia autoridad la que lo determine. Pero después de once meses, el silencio ya no puede ser la respuesta”, agregó.

“No queremos explicaciones, queremos resultados”

Valenzuela Gil también exigió a la Fiscalía presentar resultados concretos y no limitarse a informar sobre el número de diligencias realizadas desde que asumió la investigación.

Sostuvo que las pesquisas no pueden detenerse frente a nombres, cargos, relaciones políticas o intereses económicos y pidió que todas las personas relacionadas con el entorno donde desapareció Carlos Emilio sean investigadas con la misma seriedad.

La UIF incluyó recientemente a Ricardo Velarde y a su socio Jorge Armando Lizárraga Angulo en la Lista de Personas Bloqueadas. La medida también alcanzó a diferentes empresas relacionadas con ambos.

Velarde promovió un amparo para impugnar la decisión, pero un juzgado administrativo de la Ciudad de México se declaró incompetente y ordenó enviar el expediente a tribunales federales de Sinaloa. Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente que el bloqueo financiero tenga relación con la desaparición de Carlos Emilio.

“Carlos Emilio sigue desaparecido. Nosotros seguimos buscándolo”, concluyó Brenda Valenzuela.