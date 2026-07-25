La Ruta de Carlos Emilio llega al último lugar donde fue visto en Mazatlán

A más de nueve meses de la desaparición del joven duranguense Carlos Emilio Galván Valenzuela, la iniciativa creada para mantener vigente su búsqueda llegó a Terraza Valentino, en Mazatlán, Sinaloa, el último lugar donde fue visto antes de que se perdiera su rastro.

El pasado 22 de julio, familiares y personas solidarias colocaron frente al establecimiento una extensa unión de piezas textiles elaboradas como parte de “La Ruta de Carlos Emilio”. La obra reúne mensajes, dibujos, nombres y símbolos de acompañamiento para las familias que buscan a sus seres queridos.

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Brenda Valenzuela Gil, madre del joven, explicó que cada pieza representa una historia de memoria, resistencia y esperanza. Entre los distintos colores destaca el rojo, utilizado como un elemento para unir los fragmentos y recordar que detrás de cada persona desaparecida permanece una familia esperando respuestas.

“La Ruta de Carlos Emilio no se detiene hasta que él regrese a casa”, expresó mediante una publicación en redes sociales.

Exigen respuestas a las autoridades de Sinaloa

Desde el lugar donde Carlos Emilio fue visto por última vez, su madre volvió a señalar presuntas omisiones y obstáculos por parte de las autoridades de Sinaloa durante la investigación.

“El tiempo no puede convertirse en abandono ni en silencio”, manifestó Valenzuela Gil, quien exigió que las instituciones responsables esclarezcan lo ocurrido durante la madrugada del 5 de octubre de 2025.

Carlos Emilio, de 21 años y originario de Durango, se encontraba en Mazatlán para celebrar la conclusión de sus estudios en Gastronomía y su cumpleaños. La última información conocida lo ubica en Terraza Valentino, localizada en la Zona Dorada del puerto. Desde entonces se desconoce su paradero.

FB: Brenda Valenzuela

La madre del joven también cuestionó públicamente a Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, quien era secretario de Economía de Sinaloa cuando ocurrió la desaparición y ha sido relacionado públicamente con el establecimiento.

Brenda Valenzuela preguntó por qué el exfuncionario no ha explicado ante la sociedad lo ocurrido aquella noche y puso en duda las razones de su renuncia al cargo, presentada durante el mismo mes de octubre. Estas expresiones corresponden a los cuestionamientos realizados por la madre y no implican, por sí mismas, una responsabilidad legal.

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Una ruta contra el olvido

La iniciativa nació para visibilizar la búsqueda de Carlos Emilio, pero con el paso de los meses ha incorporado mensajes relacionados con otras personas desaparecidas y sus familias.

Su madre señaló que la situación de Sinaloa no puede normalizarse y pidió que se transparenten las cifras de desapariciones, homicidios, pérdidas económicas y otros daños relacionados con la violencia en la entidad.

“La Ruta nació por Carlos Emilio, pero hoy también camina por todas las personas desaparecidas y por las familias que se niegan a que el olvido tenga la última palabra”, concluyó.