Brenda Valenzuela une piezas de esperanza en 'La Ruta de Carlos Emilio'

A nueve meses de la desaparición de Carlos Emilio, su madre, Brenda Valenzuela Gil, encabezó este fin de semana en Durango la jornada “La Ruta de Carlos Emilio”, una iniciativa que reúne piezas textiles con mensajes, nombres y rostros de personas desaparecidas en distintas partes del país.

La actividad nació como una manera de mantener presente la búsqueda del joven originario de Guadalupe Victoria, pero también para acompañar a las miles de familias mexicanas que continúan esperando el regreso de alguno de sus integrantes.

Luego de comenzar en la Ciudad de México, la ruta llegó a la capital duranguense y posteriormente continuó en el municipio de Guadalupe Victoria, donde familiares, colectivos y ciudadanos se sumaron a la unión de las piezas.

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“Que sepa que su familia no baja la guardia”

Brenda Valenzuela explicó que la iniciativa fue nombrada “La Ruta de Carlos Emilio” para continuar hablando de su hijo y enviarle, de alguna manera, el mensaje de que su familia no ha desistido de encontrarlo.

“Es una manera de seguirlo nombrando, de seguirlo teniendo presente y que, si de alguna manera pudiera llegar a saber o escuchar, sepa que su familia no bajamos la guardia, que no desistimos, que lo seguimos buscando”, expresó.

Cada una de las piezas recibidas contiene mensajes de esperanza, muestras de solidaridad o referencias a otras personas desaparecidas, por lo que la instalación se convirtió también en un espacio colectivo de memoria.

La madre de Carlos Emilio señaló que la participación superó las expectativas, pues recibieron muchas más piezas de las que originalmente habían contemplado.

“Afortunadamente hemos tenido muchas personas que se han sumado a esta causa. Son muchísimas más las piezas, honestamente, de las que esperábamos, y seguiremos uniendo”, comentó.

La ruta comenzó en la Ciudad de México

La jornada inició en la Glorieta de las y los Desaparecidos, ubicada en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, donde personas, colectivos y organizaciones participaron en la unión de los textiles.

Posteriormente, la actividad se trasladó a Durango capital y a Guadalupe Victoria, municipio de donde es originario Carlos Emilio.

De acuerdo con Brenda Valenzuela, la ruta continuará su camino por distintos lugares del país con el propósito de visibilizar no solamente la búsqueda de su hijo, sino también la de miles de personas desaparecidas.

“La Ruta de Carlos Emilio nació para hacer visible la búsqueda de un hijo profundamente amado, pero también para abrazar la memoria y la esperanza de todas las familias que siguen esperando el regreso de quienes les hacen falta”, manifestó en sus redes sociales.

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El acompañamiento la ha sostenido durante nueve meses

Brenda Valenzuela agradeció a las personas que durante estos nueve meses han compartido la ficha de búsqueda de Carlos Emilio, han realizado oraciones, elaborado piezas artísticas o acompañado públicamente a la familia.

Señaló que estas muestras de solidaridad han sido fundamentales para mantenerse firme desde la desaparición de su hijo.

“Eso es una de las cosas que yo valoro y atesoro en el corazón: el acompañamiento de la gente. Toda la gente que se ha sumado haciendo oraciones, compartiendo una ficha de búsqueda o elaborando una pieza de arte. Yo creo que eso es lo que me ha podido sostener estos nueve meses”, afirmó.

La madre del joven reiteró que continuará realizando actividades para mantener vigente su nombre y exigir que la búsqueda no se detenga.

“Seguiremos caminando mientras sea necesario. Porque mientras exista memoria, habrá esperanza. Y mientras exista esperanza, seguiremos buscando. Cada puntada es memoria, cada tramo es búsqueda, cada nombre sigue presente”, concluyó.