A nueve meses de la desaparición de Carlos Emilio, su madre pide que 'la verdad prevalezca'

A nueve meses de que inició la búsqueda de Carlos Emilio, su madre, Brenda Valenzuela Gil, compartió un mensaje en redes sociales en el que reiteró su esperanza de encontrarlo y pidió que la verdad salga a la luz.

La publicación fue realizada este domingo 5 de julio, fecha en la que se cumplieron nueve meses desde que comenzó la búsqueda del joven, cuyo caso ha sido seguido por familiares, colectivos y ciudadanos que han acompañado el reclamo de justicia.

En su mensaje, Brenda Valenzuela expresó que estos meses han sido un camino sostenido por la fe, la esperanza y la fortaleza, al tiempo que pidió por la protección de su hijo y por el avance de la investigación.

“Hoy se cumplen nueve meses desde que comenzó la búsqueda de Carlos Emilio. Nueve meses de caminar sostenidos por la fe”, escribió.

También te puede interesar: Madre de Carlos Emilio teme represalias tras 8 meses sin avances en su búsqueda

Pide que se rompan los silencios

En la publicación, la madre de Carlos Emilio señaló que mantiene la confianza en que la verdad encontrará su camino y que las personas que puedan tener información sobre el caso hablen.

“Hoy declaramos que la verdad encontrará su camino. Que los silencios se romperán. Que los corazones de quienes saben algo serán tocados para hablar con valentía”, expresó.

El mensaje también hace referencia a la necesidad de que toda información útil llegue en el momento preciso y que cada paso de la búsqueda sea guiado hacia la verdad.

Brenda Valenzuela pidió fortaleza para su familia y para todas las personas que atraviesan la desaparición de un ser querido, al señalar que ninguna madre, padre o familia debe perder la fe mientras exista un camino hacia la verdad.

También puede interesarte: '8 meses después mi hijo sigue desaparecido': madre Carlos Emilio pide a Ernestina Gody revisar el caso

Mantienen esperanza en el regreso de Carlos Emilio

La madre de Carlos Emilio cerró su mensaje con una oración en la que pidió que se abran los caminos, que actúe la justicia y que su hijo regrese pronto a casa.

“Que la verdad prevalezca. Que los caminos se abran. Que la justicia actúe. Y que Carlos Emilio regrese pronto a casa”, escribió.

A nueve meses del inicio de la búsqueda, la familia mantiene vigente el llamado para que cualquier persona que cuente con información que pueda ayudar a localizar a Carlos Emilio la haga llegar a las autoridades correspondientes.

El caso continúa siendo acompañado por mensajes de solidaridad y exigencias de justicia, mientras sus familiares insisten en que la esperanza permanece firme.