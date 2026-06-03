Madre de Carlos Emilio teme represalias tras 8 meses sin avances en su búsqueda

A casi ocho meses de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, su madre, Brenda Valenzuela, aseguró que continúa sin recibir respuestas contundentes sobre el paradero de su hijo y afirmó que llega a la Ciudad de México con temor a posibles represalias, luego de mantener pública su exigencia de justicia.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Brenda Valenzuela reiteró que su familia ha enfrentado un proceso marcado por retrasos, omisiones y decisiones que, desde su perspectiva, han impedido avanzar hacia la verdad.

“Han pasado 8 meses. 8 meses donde únicamente el tiempo es lo que se ha acumulado, donde las respuestas no llegan”, expresó la madre de Carlos Emilio, al señalar que existe un temor creciente de que el caso se diluya con el paso del tiempo.

La madre del joven desaparecido afirmó que durante estos meses ha observado cómo los protocolos se dilatan y cómo, presuntamente, se intenta modificar o desviar la atención de las líneas de investigación.

“Existe un temor muy grande de que lejos de que vayamos acercándonos a la verdad, todo esto se vaya diluyendo”, señaló.

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Pide a Ernestina Godoy revisar el caso

Brenda Valenzuela acudió este miércoles al Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, donde fue desplegada una manta gigante con la ficha de búsqueda de Carlos Emilio. Desde ahí hizo un nuevo llamado público a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, para que la reciba y revise directamente el caso.

La madre del joven pidió que la titular de la FGR escuche el contexto completo de la investigación, al asegurar que el expediente ha estado marcado por omisiones, obstrucciones y retrasos que han profundizado la incertidumbre de la familia.

“Estoy haciendo un llamado público a la fiscal Ernestina Godoy Ramos para que me abra un espacio, para que me escuche y pueda saber todo el contexto de cómo se ha venido desarrollando la investigación”, dijo durante la entrevista.

Brenda Valenzuela afirmó que su objetivo sigue siendo el mismo desde el inicio: encontrar a su hijo.

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Señala presuntos bloqueos políticos

En la entrevista, la madre de Carlos Emilio volvió a señalar que el caso estaría atravesado por presuntos intereses políticos en Sinaloa, debido a que la desaparición ocurrió en el bar Terraza Valentino, en Mazatlán, establecimiento que, según ha denunciado, estaría relacionado con quien entonces era secretario de Economía del Gobierno de Sinaloa.

“Mi hijo es privado de su libertad en Terraza Valentino, en Mazatlán, Sinaloa, en un establecimiento propiedad de quien entonces era secretario de Economía del estado de Sinaloa”, declaró.

Brenda Valenzuela sostuvo que, desde su perspectiva, existen estructuras políticas que “bloquean, detienen y dilatan” la investigación, por lo que pidió la intervención de autoridades federales.

La madre de Carlos Emilio también relacionó el contexto del caso con señalamientos públicos sobre presuntos vínculos entre autoridades de Sinaloa y estructuras criminales, aunque insistió en que su exigencia principal es que se investigue a fondo la desaparición de su hijo.

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“¿Qué hace falta para que encuentren a mi hijo?”

Carlos Emilio Galván Valenzuela desapareció el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, Sinaloa. A dos días de cumplirse ocho meses de su desaparición, su madre reclamó que, pese al tiempo transcurrido, no exista un dato contundente sobre su paradero.

“Yo pregunto una vez más a las autoridades correspondientes: ¿qué hace falta para que encuentren a mi hijo?”, expresó.

Brenda Valenzuela ha insistido en que el caso de Carlos Emilio no debe quedar reducido a un expediente más, sino que debe ser atendido como parte de la crisis de desapariciones que enfrentan miles de familias en México.

Durante la manifestación en la Ciudad de México, la madre del joven estuvo acompañada por activistas y organizaciones de búsqueda, mientras reiteró que continuará alzando la voz no solo por Carlos Emilio, sino también por las más de 130 mil personas desaparecidas en el país.

“Después de 8 meses seguimos sin Carlos Emilio. Seguimos sin verdad. Seguimos sin justicia”, ha reiterado la familia.