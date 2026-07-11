'La Ruta de Carlos Emilio' llegará a Durango tras jornada por desaparecidos en CDMX

Tras la jornada realizada en la Glorieta de las y los Desaparecidos, en la Ciudad de México, “La Ruta de Carlos Emilio” continuará este fin de semana en Durango, donde serán unidas las piezas textiles elaboradas en memoria de personas desaparecidas.

Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, informó que la respuesta a la convocatoria superó las expectativas, pues numerosas personas se sumaron con piezas que representan historias, nombres, ausencias y actos de amor.

La iniciativa busca mantener visible la desaparición de Carlos Emilio, ocurrida hace nueve meses, pero también acompañar a las miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos en México.

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“No estamos uniendo telas, estamos uniendo la voz de un país”

Durante la actividad celebrada el viernes 10 de julio en la capital del país, Brenda Valenzuela aseguró que la ruta lleva el nombre de su hijo, aunque está construida con las historias de miles de personas desaparecidas.

“Mientras exista una sociedad que se niegue a olvidar, Carlos Emilio seguirá presente. Hoy esta ruta lleva el nombre de mi hijo, pero en realidad está hecha con los nombres de miles”.

Señaló que cada pieza se convierte en una forma de recordar a quienes aún no regresan y de acompañar a sus familias durante la búsqueda.

“No estamos uniendo telas, estamos uniendo la voz de un país para decirles a quienes faltan: no los hemos olvidado, seguimos buscándolos, seguimos esperando”.

La jornada reunió a familiares de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda, artistas, activistas, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que decidieron sumarse a la elaboración de la instalación.

FB: Brenda Valenzuela

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Continuarán la unión de piezas en la Catedral de Durango

A través de un comunicado difundido este sábado, la familia de Carlos Emilio informó que las actividades continuarán a partir de las 17:00 horas en la Catedral Basílica Menor de Durango, donde se retomará la unión de las piezas textiles recibidas.

Posteriormente, a las 19:00 horas, se celebrará una misa para pedir por Carlos Emilio, por todas las personas desaparecidas y por la fortaleza de sus familias.

Brenda Valenzuela agradeció a quienes participaron en la jornada de la Ciudad de México, así como a los medios de comunicación que contribuyeron a difundir la búsqueda.

“Gracias a cada persona que decidió sumar sus manos y su corazón a La Ruta de Carlos Emilio”, expresó.

Debido a la cantidad de piezas recibidas, la familia explicó que cada una será integrada con el cuidado y la dignidad que merece, debido a que representan a una persona desaparecida y a quienes continúan esperándola.

La jornada concluirá en Guadalupe Victoria

La unión de las piezas finalizará el domingo 12 de julio, a las 12:30 horas, en la iglesia de Guadalupe Victoria, Durango.

En ese lugar, las personas que asistan podrán dejar un mensaje para Carlos Emilio como gesto de memoria, esperanza y solidaridad.

Aunque la integración de la instalación concluirá este domingo, la familia adelantó que “La Ruta de Carlos Emilio” seguirá recorriendo distintos lugares del país para visibilizar su desaparición y la de miles de personas que continúan siendo buscadas.

Los próximos destinos serán anunciados posteriormente.

“La Ruta de Carlos Emilio nació para hacer visible la búsqueda de un hijo profundamente amado, pero también para abrazar la memoria y la esperanza de todas las familias que siguen esperando el regreso de quienes les hacen falta”, indicó la familia.

El pasado 5 de julio se cumplieron nueve meses de la desaparición de Carlos Emilio. Desde entonces, su madre ha mantenido diversas acciones para exigir que las investigaciones continúen y que su búsqueda no sea olvidada.

“Seguiremos caminando mientras sea necesario. Porque mientras exista memoria, habrá esperanza. Y mientras exista esperanza, seguiremos buscando”, concluye el comunicado.

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