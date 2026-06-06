'Carlos Emilio no es una cifra': su madre logra reunión con Ernestina Godoy tras 8 meses de búsqueda

A ocho meses de la desaparición de Carlos Emilio, su madre, Brenda Valenzuela Gil, acudió a Zacatecas para solicitar personalmente un espacio con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, con el objetivo de exponer lo que la familia ha vivido durante la investigación del caso.

A través de una publicación en redes sociales, Brenda informó que viajó para pedir ser escuchada y que finalmente fue atendida, hecho que consideró relevante en medio del dolor, la incertidumbre y la angustia que han marcado estos ocho meses de búsqueda.

“También considero importante reconocer cuando existe apertura institucional para escuchar, revisar y corregir decisiones que podían poner en riesgo el rumbo de la investigación”, expresó en su mensaje.

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Pide revisar decisiones del caso

La madre de Carlos Emilio agradeció la atención brindada y señaló que las acciones tomadas podrían ayudar a dar mayor claridad y continuidad a la investigación, luego de meses en los que la familia ha insistido en la necesidad de fortalecer las líneas de búsqueda y esclarecer lo ocurrido.

Brenda Valenzuela sostuvo que detrás de cada expediente hay una vida humana y una familia que resiste, por lo que pidió que el caso sea revisado con seriedad, sensibilidad e independencia.

“Existe una madre esperando volver a abrazar a su hijo”, escribió.

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Señala inconsistencias en la investigación

En un video difundido también en redes sociales, la madre del joven manifestó que solicitó tiempo a las autoridades para explicar el contexto completo del caso, así como las inconsistencias que, asegura, han enfrentado durante la investigación.

De acuerdo con su testimonio, una de sus preocupaciones está relacionada con cambios en el tratamiento del expediente, pues señaló que, sin aviso ni consulta, el caso fue pasado al área de desaparecidos, situación que generó nuevas dudas para la familia.

“Estoy el día de hoy solicitando que me puedan dar un poquito de su tiempo para explicar todo el contexto, toda la multitud de inconsistencias que hemos tenido que atravesar”, expresó durante su participación.

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Ocho meses de búsqueda

Brenda recordó que este día se cumplen exactamente ocho meses desde la desaparición de Carlos Emilio, tiempo en el que la familia ha mantenido la búsqueda entre la incertidumbre, la esperanza y la exigencia de justicia.

La madre del joven señaló que su lucha no es únicamente por su hijo, sino también por otras madres que atraviesan procesos similares y que buscan ser escuchadas por las autoridades.

“Cuando yo digo el nombre de mi hijo, también hablo con todas las mamás que están atravesando por eso”, dijo.

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“Carlos Emilio no es una cifra”

En su mensaje, Brenda Valenzuela insistió en que Carlos Emilio sigue desaparecido y que, mientras eso ocurra, continuará alzando la voz para exigir verdad y justicia.

“Confío en que esta apertura permita fortalecer las líneas de investigación y avanzar con la seriedad, sensibilidad e independencia que un caso como este exige”, escribió.

La madre cerró su publicación con un mensaje dirigido a recordar que, más allá del expediente, se trata de una persona esperada por su familia.

“Carlos Emilio no es una cifra. Carlos Emilio es profundamente amado y esperado en casa”, concluyó.