'El mundo vendrá a México, pero debe ver a desaparecidos': señala madre de Carlos Emilio

A unos meses de que México vuelva a estar en la mirada internacional por el Mundial de 2026, la familia de Carlos Emilio Galván Valenzuela pidió que el país no oculte una realidad que duele: miles de personas siguen desaparecidas y sus familias continúan buscándolas.

A través de una publicación en redes sociales, Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio, compartió un mensaje en el que recordó que, mientras se preparan estadios, celebraciones y espectáculos para recibir al mundo, en México también hay familias incompletas que no han dejado de buscar a sus hijos.

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Carlos Emilio desapareció el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, Sinaloa. Desde entonces, su familia ha mantenido activa la búsqueda y ha insistido en que su caso no debe quedar reducido a una cifra más dentro de la crisis de desapariciones que atraviesa el país.

“Carlos Emilio es uno de ellos. No es una cifra. No es una estadística. Es un hijo, un hermano, un joven amado profundamente por su familia”, expresó su madre en el mensaje difundido en redes.

Piden que el Mundial no tape el dolor de las familias buscadoras

En su publicación, Brenda Valenzuela señaló que México se prepara para recibir visitantes de distintas partes del mundo, pero pidió que esa imagen de fiesta y seguridad no invisibilice a las víctimas de desaparición ni a las familias que siguen esperando respuestas.

“No se puede construir una imagen de seguridad sobre un país atravesado por desapariciones y dolor”, escribió.

El mensaje fue acompañado por una imagen alusiva al Mundial de 2026, en la que aparece Carlos Emilio con la camiseta de la Selección Mexicana, como una forma de llevar su rostro a una conversación nacional e internacional que ya comienza a crecer rumbo a la justa mundialista.

La publicación también hace referencia a las más de 130 mil personas desaparecidas en México, así como al trabajo de madres buscadoras y colectivos que continúan rastreando indicios, muchas veces con sus propios recursos y en medio de la incertidumbre.

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“Que el mundo no mire hacia otro lado”

La familia de Carlos Emilio pidió que el contexto mundialista no sea usado para cerrar los ojos ante la crisis de desapariciones, sino como una oportunidad para visibilizar los casos que siguen sin resolverse.

“Hoy pedimos al mundo que no mire hacia otro lado. Que vea también a las familias incompletas, a las madres buscadoras, a quienes seguimos esperando que nuestros hijos regresen a casa”, señaló Brenda Valenzuela.

A casi ocho meses de su desaparición, la familia de Carlos Emilio afirma que sigue sin respuestas reales, por lo que reiteró el llamado a mantener vivo su caso y a no permitir que el paso del tiempo lo borre de la memoria pública.

“Ningún Mundial puede ocultar el dolor de un país que sigue buscando a sus hijos”, concluyó el mensaje.