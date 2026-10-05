Un año sin Carlos Emilio: 'Tu lugar sigue intacto, esperándote', expresa su madre

Un lugar en la mesa y una familia que sigue esperando su regreso. Al cumplirse un año de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela en Mazatlán, su madre, Brenda Valenzuela Gil, publicó un mensaje dirigido a su hijo y convocó a un rosario virtual para acompañar su búsqueda.

“Hoy el calendario dice 365 días. Yo no sé contarlos así”, escribió este lunes 5 de octubre. Para Brenda, este tiempo ha transcurrido entre la espera de una llamada, la esperanza de verlo llegar y una pregunta que permanece en los espacios más cotidianos de su vida: “¿Dónde estás?”.

También te puede interesar: Caso Carlos Emilio: '¿A quién protegen?', cuestiona su madre a días de un año de su desaparición

El joven duranguense desapareció durante la madrugada del 5 de octubre de 2025 en Terraza Valentinos, en Mazatlán, Sinaloa, mientras se encontraba de viaje con su familia. De acuerdo con el relato familiar, acudió al baño del establecimiento y no regresó a la mesa donde convivía con sus primas.

“Aquí te esperamos con los brazos abiertos”

En su publicación, Brenda recordó a Carlos Emilio como un joven amante de la libertad, el deporte, la buena comida y las reuniones familiares, con un humor único. A unos días de la fecha en que cumpliría 22 años, expresó que su espacio en casa permanece intacto.

La madre describió un año marcado por miedo, cansancio y decepciones, pero también por su decisión de continuar buscándolo y sostener a sus otros hijos.

“Si de alguna forma esto llega a ti, hijo, que esa certeza sea una puerta abierta. Aquí está tu casa, tu mamá, tus hermanos, tu nombre. Aquí te esperamos con los brazos abiertos”, manifestó.

También dirigió una súplica a quien pudiera tener en sus manos la posibilidad de que Carlos Emilio regrese. Apeló a que detrás de su nombre existe una vida, hermanos que preguntan por él y una madre que, según expresó, no ha dormido en paz desde su desaparición.

“Lo único que quiero en este mundo es volver a abrazar a mi hijo”, escribió.

También te puede interesar: '¿Qué más tengo que hacer para ser escuchada?': madre de Carlos Emilio reclama respuesta a Sheinbaum

Convoca a un rosario y pide verdad

En otra publicación, encabezada con la frase “365 días sin Carlos Emilio”, Brenda compartió una oración en la que pidió claridad sobre lo ocurrido y cuestionó lo que considera silencios y omisiones institucionales.

FB: Brenda Valenzuela

Su mensaje incluyó una petición para que se dé seguimiento a los datos y las voces que, desde su perspectiva, no han sido atendidos, y para que la justicia deje de estar inmóvil.

Además, agradeció a las personas que han acompañado a su familia y a los medios que han dado espacio al caso con dignidad, sin convertir el dolor en espectáculo.

Para este lunes 5 de octubre, convocó a rezar el Santo Rosario de manera virtual por Facebook a las 19:00 horas. A un año de la desaparición, reiteró que su familia continuará nombrando y buscando a Carlos Emilio: “Tu mamá y tu familia no se rinden”.