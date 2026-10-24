Día del Chef, otra fecha sin Carlos Emilio: su madre reclama respuestas sobre su paradero

El Día Internacional del Chef pasó sin que Brenda Valenzuela Gil pudiera celebrar con su hijo. Carlos Emilio Galván Valenzuela se dedica a esa profesión y continúa desaparecido, una ausencia que su madre llevó nuevamente al espacio público con un reclamo: reconocer la crisis que enfrentan las familias no basta para encontrar a quienes buscan.

“No necesitamos otro reconocimiento. Necesitamos respuestas”, escribió el miércoles 21 de octubre en una publicación en la que vinculó la historia del joven duranguense con las exigencias de miles de familias en México.

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Brenda recordó que, mientras se hablaba de la profesión de su hijo, de los sueños y de la construcción de una vida, ella seguía sin saber dónde está.

Pide que los compromisos se conviertan en resultados

En su mensaje, Valenzuela Gil se refirió a la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre la situación mexicana y a las diferencias entre el organismo y el Gobierno de México.

Desde su experiencia como madre buscadora, cuestionó qué efectos tienen esas discusiones para quienes esperan noticias de un familiar.

“¿Dónde están nuestros hijos? ¿Qué avances concretos existen en sus búsquedas? ¿Qué cambia para las familias después de cada pronunciamiento, cada reunión y cada compromiso?”, planteó.

Para Brenda, la cooperación internacional debe reflejarse en búsquedas efectivas, investigaciones que esclarezcan lo ocurrido, identificación humana y resultados que puedan verificarse.

También sostuvo que presentar cifras, defender posiciones institucionales o reiterar compromisos resulta insuficiente mientras las familias continúan sin conocer el paradero de sus seres queridos.

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Cuestiona los obstáculos para escuchar a las familias

La madre de Carlos Emilio también se refirió al retiro de familiares de personas desaparecidas de una sala de Naciones Unidas cuando mostraban fotografías de sus seres queridos.

En su publicación, cuestionó cómo puede hablarse de escuchar a las víctimas cuando sus voces y las imágenes de quienes buscan encuentran obstáculos en los espacios donde se aborda esta crisis.

Su reclamo insistió en que la dimensión del problema debe medirse también por las respuestas que reciben las familias y por los cambios concretos en sus búsquedas.

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Más de un año sin Carlos Emilio

Carlos Emilio Galván Valenzuela desapareció durante la madrugada del 5 de octubre de 2025 en el establecimiento Terraza Valentinos, en Mazatlán, Sinaloa, mientras se encontraba de viaje con su familia.

A más de un año de su desaparición, Brenda continúa exigiendo conocer su paradero y mantiene sus llamados públicos para que las autoridades ofrezcan respuestas.

“Carlos Emilio no es una cifra ni un expediente. Es mi hijo, es chef, tiene una historia y una vida que su familia espera volver a abrazar”, expresó.

El mensaje concluyó con una exigencia de verdad, resultados y responsabilidades: que la atención sobre las desapariciones se traduzca en acciones que permitan a las familias dejar de vivir esa ausencia.