Madre de Carlos Emilio reclama opacidad y búsquedas sin urgencia a más de un año de su desaparición

Para Brenda Valenzuela Gil, el paso del tiempo no ha traído la respuesta que espera. A más de un año de la desaparición de su hijo, Carlos Emilio Galván Valenzuela, la búsqueda continúa entre la esperanza de volver a abrazarlo y los reclamos por la actuación de las instituciones responsables de encontrarlo.

En los mensajes que compartió con motivo del primer aniversario, la madre del joven duranguense describió una espera marcada por la incertidumbre, el cansancio y las dificultades para conocer qué ocurrió con él.

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“Un año entero buscando respuestas, sosteniéndome en la fe y exigiendo con firmeza que las instituciones del Estado hagan lo que por ley les corresponde”, expresó.

Carlos Emilio desapareció durante la madrugada del 5 de octubre de 2025 en Terraza Valentinos, en Mazatlán, Sinaloa, mientras se encontraba de viaje con su familia. Desde entonces, sus seres queridos mantienen la exigencia de conocer su paradero.

RECLAMA SILENCIO Y FALTA DE URGENCIA

En su mensaje, Brenda cuestionó las condiciones en las que ha tenido que buscar a su hijo. Señaló que este camino ha estado acompañado de opacidad, silencio y fallas, además de procedimientos que, desde su experiencia, no han permitido obtener la respuesta que necesita.

“Resistiendo noches sin dormir, opacidad, silencio, fallas, en medio de carpetas y protocolos, que no devuelven a nadie, en una burocracia que desgasta, en búsquedas sin urgencia”, escribió.

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Sus palabras reflejan también el impacto de una ausencia que permanece en la vida cotidiana de la familia. Brenda explicó que el tiempo transcurrido no puede medirse únicamente con las fechas del calendario, pues cada jornada comienza y termina con Carlos Emilio en sus pensamientos.

“El calendario dice 365 días. Yo no sé contarlos así”, expresó en el texto dedicado a su hijo.

“TU MAMÁ Y TU FAMILIA NO SE RINDEN”

La madre reconoció que durante este periodo ha enfrentado miedo, cansancio y decepciones, así como días en los que continuar parecía especialmente difícil.

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Sin embargo, aseguró que el amor por Carlos Emilio y su fe sostienen la búsqueda y la esperanza de llevarlo nuevamente a casa.

“Hasta que vuelvas, no dejaré de nombrarte en voz alta, con todo el impulso que nace del amor”, manifestó.

A más de un año de aquella madrugada en Mazatlán, Brenda mantiene su llamado a las instituciones para que cumplan con sus responsabilidades y esclarezcan lo sucedido. Para su familia, la pregunta sigue abierta: “¿Dónde estás?”.