Caso Carlos Emilio: 'Necesitamos resultados'; su madre impulsará reformas a 13 meses de su desaparición

La búsqueda de Carlos Emilio Galván Valenzuela continúa y, para su madre, Brenda Valenzuela Gil, el paso de los meses también ha dejado al descubierto obstáculos que enfrentan otras familias de personas desaparecidas. Ahora busca llevar esa experiencia al Congreso de la Unión.

Al cumplirse 13 meses de la desaparición del joven en Mazatlán, Sinaloa, Brenda anunció que, junto con la sociedad civil organizada, impulsará una propuesta de reforma a las leyes en materia de desaparición, delincuencia organizada y justicia penal para adolescentes.

Caso Carlos Emilio: 'No pido palabras', madre exige acciones para encontrar a su hijo

“A trece meses de la desaparición de mi hijo, Carlos Emilio Galván Valenzuela, sigo sin conocer su paradero. El tiempo transcurre”, expresó en una publicación difundida el 5 de noviembre.

De la búsqueda a una propuesta de reforma

En un comunicado fechado ese mismo día, Brenda convocó a la sociedad civil y a todas las fuerzas políticas a participar en una discusión sobre los obstáculos legales y estructurales que, de acuerdo con su experiencia, dificultan las investigaciones.

El documento reconoce que las autoridades federales han desplegado esfuerzos para localizar a Carlos Emilio, pero señala que estos han resultado insuficientes.

La propuesta, cuya presentación se prevé durante noviembre, plantea modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la legislación general sobre desaparición de personas y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Se trata de un anuncio de los cambios que buscarán promover; el comunicado no informa que la iniciativa ya haya sido presentada formalmente ante el Congreso.

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Los cuatro puntos que busca llevar al Congreso

Uno de los planteamientos centrales es incorporar la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares al catálogo de delitos de delincuencia organizada. Según el documento, esto permitiría investigar estas conductas con herramientas orientadas a identificar y desarticular las redes que las hacen posibles.

El segundo punto se refiere a la interconexión de los sistemas forenses. La propuesta busca fortalecer la participación de las fiscalías estatales y los servicios forenses en el intercambio nacional de información, para evitar retrasos en la identificación y notificación a las familias.

También plantea abrir una discusión sobre el reclutamiento forzado y sus implicaciones, particularmente cuando grupos delictivos obligan a jóvenes a incorporarse a sus filas.

El cuarto eje aborda las medidas de sanción para adolescentes involucrados en desapariciones. El comunicado sostiene que existen vacíos en esta materia y advierte sobre el uso de menores de edad por parte de grupos delincuenciales.

Estos planteamientos, explicó la familia, son un punto de partida para una discusión más amplia y buscan sumar respaldo más allá de intereses partidistas o electorales.

FB: Brenda Valenzuela

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“Mi hijo sigue sin estar en casa”

Carlos Emilio desapareció el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán. A 13 meses de distancia, su madre reiteró el llamado a quienes tengan información para que la proporcionen y pidió a las instituciones cumplir con su responsabilidad y coordinar sus capacidades.

También solicitó a la sociedad mantener vigentes los casos de desaparición, para que el transcurso del tiempo no los aleje de la atención pública.

“Mi hijo sigue sin estar en casa. Su búsqueda continúa y mi exigencia también: necesitamos saber dónde está Carlos Emilio y encontrarlo con vida”, manifestó.