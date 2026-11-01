Caso Carlos Emilio: 'No pido palabras', madre exige acciones para encontrar a su hijo

La espera de una respuesta mantiene a Brenda Valenzuela Gil entre la tristeza y la esperanza. A más de un año de la desaparición de su hijo, Carlos Emilio Galván Valenzuela, la madre del joven duranguense volvió a expresar el desgaste que enfrenta mientras continúa buscándolo.

En una publicación difundida este viernes 30 de octubre, Brenda dirigió un llamado tanto a quienes pudieran tener información sobre su paradero como a las autoridades responsables de localizarlo.

“No pido palabras. Pido que se haga lo necesario para que vuelvas a casa”, escribió.

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Carlos Emilio desapareció el 5 de octubre de 2025, cuando se encontraba al interior de Terraza Valentino, en la Zona Dorada de Mazatlán, Sinaloa. Desde entonces, su familia ha mantenido una búsqueda acompañada de exigencias de información y seguimiento a las investigaciones.

Pide respuestas a quienes puedan encontrarlo

En su mensaje, Brenda describió cómo la incertidumbre ha marcado su vida cotidiana y el esfuerzo que representa mantenerse de pie sin conocer dónde está su hijo.

“No sé si lo que más duele es no saber, o tener que seguir fingiendo que puedo con todo”, compartió.

La madre recordó a Carlos Emilio como un joven alegre, amoroso y lleno de sueños, además de un hermano mayor cuya ausencia permanece en casa.

Su petición también estuvo dirigida a quienes conocen información que podría ayudar a localizarlo: les pidió recordar el rostro de sus propias madres. A quienes tienen la posibilidad de encontrarlo, les solicitó pensar en lo que sentirían si se tratara de uno de sus hijos.

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Había compartido información sobre una audiencia federal

Días antes, Brenda difundió una publicación sobre una audiencia prevista para el miércoles 28 de octubre ante una jueza federal en Culiacán, relacionada con el caso de Carlos Emilio y la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda.

De acuerdo con la información que compartió, el procedimiento buscaba abordar la presunta falta de respuesta de una fiscalía especializada de la FGR a solicitudes y propuestas de investigación realizadas por la Comisión.

La publicación planteaba que una resolución favorable podría servir como referencia para otras familias que enfrentan obstáculos similares. Sin embargo, ese mensaje anunciaba la audiencia y no informaba sobre su resultado.

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“Tu mamá te busca. Tu casa te espera”

En su publicación más reciente, Brenda también agradeció a las personas que han acompañado la búsqueda mediante oraciones, velas y mensajes que mantienen presente el nombre de Carlos Emilio.

Expresó que su fe en Dios y en la Virgen de Guadalupe le ha ayudado a continuar cuando siente que las fuerzas le faltan.

El mensaje cerró con palabras dirigidas a su hijo, en las que reiteró que su familia sigue esperando su regreso:

“Tu mamá te busca. Tu casa te espera. Y mi corazón sigue llamándote, aunque pasen los meses”.