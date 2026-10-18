Caso CIA: FGR investiga a exfiscal de Chihuahua por posible traición a la patria, señala Godoy

La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, debido al caso de la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) durante un operativo en el estado.

A través de un video publicado en las redes sociales de la FGR, la fiscal Ernestina Godoy detalló que dicha orden fue brindada por un juez federal después de más de 100 actos de investigación.

Dijo Godoy que el exfuncionario, quien renunció al cargo el 27 de abril, habría cometido el crimen de traición a la patria en materia de seguridad nacional, porque dejó que funcionarios extranjeros intervinieran en México y en acciones que corresponden a las fuerzas de seguridad federales".

La fiscal afirmó que el exfiscal chihuahuense ordenó y coordinó el operativo en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, en el que se desmanteló un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, con la participación de agentes estadounidenses, violando el pacto federal y la división de poderes.

"La investigación determinó que César 'N' habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional, esto porque habría permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorización en territorio nacional y en acciones que solo corresponden a las fuerzas federales", indicó.

Lo anterior, dijo la fiscal general de la República, atenta contra la soberanía e integridad del país al estar expresamente prohibido por la Constitución.

Afirmó que el hallazgo y desmantelamiento de un narcolaboratorio consiste en un ataque a la división de poderes y al pacto federal, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Seguridad Nacional indican que las entidades federales están limitadas con el fin de asumir facultades propias de la federación.

Godoy Ramos afirmó que, al bajar de la sierra donde se realizó el operativo, un accidente vehicular costó la vida de dos elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua y dos personas de nacionalidad estadounidense.

Indicó que en la carpeta de investigación, la propia Fiscalía de Chihuahua establece que la participación en el operativo de estos extranjeros no tenía justificación alguna y tampoco la tenía la cadena de mando para permitirlo.

"Fue el exfiscal estatal, precisamente, quien dio a conocer los hechos a la opinión pública. Además, se acreditó que ambas personas extranjeras habían acudido en varias ocasiones y sin causa justificada, a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación".

Además, la titular de la FGR señaló que la autoridad estatal carecía de facultades para realizar acciones que son exclusivas de la Federación.

Pese a ello, afirmó, "la Fiscalía local y su policía realizaron el operativo sin atribuciones y sin haber abierto antes la carpeta de investigación. Y esto, a pesar de que el propio César “N” declaró a los medios que el operativo fue fruto de meses de planeación entre dos áreas a su cargo: la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas".

Indicó que el exfiscal César Jáuregui, habría ocultado información, pese a que tenía la obligación de informar.

"No lo hizo. En cambio, informó a personas extranjeras. Sabía que se trataba de delitos federales. Sin embargo, avisó a las fuerzas federales solo después del operativo, de manera precipitada e indebida. Las autoridades federales asumieron de inmediato la investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades".

Detienen a César Jáuregui

El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, fue detenido en la colonia Campestre Washington, localizada en el municipio de Chihuahua, fue detenido por agentes de la policía estatal esta mañana.

En un primer momento, era acusado de ejercicio ilegal del servicio público y coalición por el caso de la intervención de al menos dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos durante el hallazgo y desmantelamiento de un laboratorio clandestino en El Pinal, situado en el municipio de Morelos, Chihuahua, el 18 de abril de 2026.

El caso salió a la luz después de que la madrugada del 19 de abril un vehículo cayó a un barranco en la zona serrana de Chihuahua, muy cerca de Guachochi, causando el deceso del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, el agente Manuel Genaro Méndez Montes, y dos elementos de la CIA.