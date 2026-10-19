Caso CIA: FGR investiga otros posibles delitos de César Jáuregui, afirma Sheinbaum; lanza mensaje a fiscales

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al exfiscal de Chihuahua César Jáuregui Moreno por otros presuntos delitos, además de “traición a la Patria”, por el que fue detenido ayer.

“No se permite los operativos en tierra de las agencias extranjeras, entonces, es lo primero la fiscalía está investigando, y por lo que informa la fiscalía, todavía no terminan esas investigaciones porque siguen investigando a este exfiscal, los dos temas, también por su participación en otros temas, que ya tendrá que informar la fiscalía”, dijo.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal añadió: “Esto va para todos los fiscales, hombres y mujeres, la responsabilidad que tienen es enorme es acabar con la impunidad junto con el Poder Judicial”.

Señaló que la Fiscalía de Chihuahua fue la que inició la investigación en contra de César Jáuregui por presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos.

“Los delitos que presenta la fiscalía de Chihuahua son delitos de servidores públicos y después viene la orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República ya por traición a la patria, hay un reconocimiento de la autoridad de Chihuahua, de que el exfiscal fue quien el principal responsable de la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo en la sierra Tarahumara para revisar un laboratorio”, comentó.

Refirió que el exfiscal de Chihuahua no tenía facultades para desmantelar un laboratorio para fabricar drogas sintéticas, como se justificó el operativo realizado en abril de este año, y en el que fallecieron dos agentes estadounidenses de la CIA:

“En realidad, ellos ni siquiera tienen atribuciones para desmantelar un laboratorio, esas atribuciones la tiene la fiscalía general de la república, es importante esto porque por varias razones, la primera, el propio caso, desde mi punto de vista, el caso en sí, yo lo he reflexionado mucho, y ahora qué de responsabilidad recae en el exfiscal de ese momento”; explicó.