Caso Dafne Zapata: director y encargada de academia permanecerán en prisión; audiencia seguirá el 30 de julio

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas formuló imputación contra Jorge Luis “P” y Estrellita “M” por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que murió durante un campamento en la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los datos de prueba con los que busca que ambas personas sean vinculadas a proceso. Sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la situación jurídica de los imputados todavía no ha sido resuelta.

La continuación de la audiencia fue programada para el próximo jueves 30 de julio. Ese día, la jueza de Control determinará si existen elementos suficientes para iniciar formalmente un proceso penal contra el director de la academia y la encargada del área femenil.

Mientras llega esa fecha, Jorge Luis “P” y Estrellita “M” permanecerán bajo prisión preventiva justificada. La medida cautelar, solicitada por el Ministerio Público, se mantendrá durante el tiempo que dure el proceso, informó la Fiscalía estatal.

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Madre de Danna Yanina pide investigar denuncias contra la academia

Por otro lado, la madre de Danna Yanina, primera persona detenida dentro de las investigaciones, pidió que la Fiscalía también investigue las denuncias por presuntos abusos físicos y sexuales, privación de la libertad y malos tratos ocurridos en la Academia Militarizada Marina Doenitz.

De acuerdo con su declaración, su hija presentó denuncias formales por abuso sexual y privación de la libertad. También afirmó que Danna Yanina habría sido testigo de hechos relacionados con la muerte de Dafne y colaboró con las autoridades desde el día posterior al campamento.

La mujer solicitó que las indagatorias permitan esclarecer todas las responsabilidades y no se limiten únicamente a las circunstancias en las que murió la adolescente.

Estos señalamientos corresponden a la versión de la madre de la detenida y deberán ser corroborados por las autoridades. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado públicamente sobre alguna resolución relacionada con esas denuncias.

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Ya son tres personas detenidas

Danna Yanina, de 18 años e identificada como instructora auxiliar, fue la primera persona detenida. Posteriormente fueron aprehendidos Jorge Luis “P” y Estrellita “M”, quienes enfrentan una imputación por su probable participación en el delito de feminicidio.

Dafne Zapata murió el 16 de julio, cuatro días después de ingresar a un campamento de verano organizado por la academia en Ciudad Madero, Tamaulipas. La necropsia determinó como causa de muerte asfixia por sumersión, mientras que su madre, Alejandra Quintos, ha denunciado que la menor presentaba signos de violencia.

Las investigaciones continuarán para establecer la responsabilidad individual de cada detenido. La imputación y las medidas cautelares no representan una sentencia, por lo que deberán ser considerados inocentes mientras no exista una resolución judicial definitiva.