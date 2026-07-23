Caso Dafne Zapata; Detienen a mujer que era instructora y auxiliar del campamento de verano

La mañana de este jueves 23 de julio, la Fiscalía de Tamaulipas dio a conocer la detención de una mujer de 18 años, por su presunta participación en la muerte de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Según la información difundida por diferentes medios de comunicación, la mujer de nombre Dana Yanin fue localizada y detenida en el municipio de Tampico por agentes de la Policía de Investigación.

Te podría interesar: Adolescente muere durante campamento; su madre exige justicia en el caso por presunto maltrato

Trascendió que fue alumna de la institución y se desempeñaba como instructora asistente , además de que era auxiliar directa de Estrella Mora, a quien se le señala como la presunta responsable del cuidado de los menores durante las actividades del plantel.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, luego de que este caso generara indignación nacional.

Muerte de Dafne

El lunes 13 de julio, Dafne Zapata Quintos ingresó al curso de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, la cual es de tipo particular y se ubica en Ciudad Madero.

Después, una de las coordinadoras del lugar -identificada como Estrellita- llamó a la madre de la adolescente para informarle que se había desvanecido y sufrido una caída . Según los testimonios la habían atendido y le daban medicamentos.

Posteriormente le enviaron un video a la señora, en la cual Dafne aparece acostada y le dice que está bien, pero se le observaban golpes en la boca y rostro.

La noche del jueves 16 de julio, nuevamente Estrellita le avisó a Alejandra Quintos que su hija volvió a desvanecerse, mientras se bañaba . Más tarde, le vuelven a llamar para decirle que su hija había fallecido , todo esto bajo extrañas circunstancias.

A partir de entonces la madre de la adolescente comenzó una lucha exigiendo justicia para que se esclarezca la muerte de su hija.

La señora ha tenido intensa actividad a través de las redes sociales, haciendo señalamientos contra los directivos y coordinadores de la academia militarizada, pidiendo que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas haga detenciones.