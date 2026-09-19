Caso Karla Margarita: Cronología del feminicidio de la estudiante de medicina en Zapopan

El caso de Karla Margarita, estudiante de Medicina de 22 años localizada sin vida en Zapopan, registró un avance con la detención de Eduardo Isaac “N”, conductor de una plataforma digital señalado como probable responsable de su muerte.

La investigación se desarrolla bajo el protocolo de feminicidio y permanece abierta.

Lunes 14 de septiembre

Karla Margarita, originaria de Irapuato, Guanajuato, se encontraba en Jalisco para continuar con su preparación profesional. Estudiaba Medicina en una universidad privada de Guadalajara y realizaba actividades relacionadas con su formación clínica.

Durante la noche del lunes 14 de septiembre solicitó un servicio de transporte mediante una aplicación digital . El traslado sería realizado en una motocicleta conducida presuntamente por Eduardo Isaac “N”.

Según la línea de investigación difundida por las autoridades, el conductor habría modificado la ruta y llevado a la estudiante hacia una brecha localizada en el poblado de Las Agujas, dentro del municipio de Zapopan. En ese lugar supuestamente la atacó con un objeto punzocortante y posteriormente huyó.

Después de que sus familiares perdieron contacto con ella, notificaron su desaparición y comenzaron a difundir fotografías y datos para solicitar ayuda en su localización.

Miércoles 16 de septiembre

La Fiscalía de Jalisco y la Comisaría de Zapopan desplegaron un operativo de búsqueda que incluyó el uso de drones para revisar terrenos y zonas de difícil acceso.

El miércoles 16 de septiembre, agentes localizaron el cuerpo de una mujer con indicios de violencia en un sembradío situado sobre Camino a Nextipac . En las inmediaciones también fue encontrada una motocicleta que se convirtió en uno de los principales indicios de la investigación.

Las autoridades aseguraron además el teléfono celular de Karla. El aparato había sido recuperado previamente por familiares mediante una tercera persona, antes de que se formalizara la denuncia por desaparición. Su contenido comenzó a ser analizado para reconstruir los últimos movimientos de la estudiante y establecer las comunicaciones relacionadas con el viaje.

Jueves 17 de septiembre

Blanca Trujillo, vicefiscal especializada en Personas Desaparecidas, confirmó públicamente el jueves 17 de septiembre que el cuerpo correspondía a Karla Margarita. Horas después, el hermano de la joven comunicó su fallecimiento mediante redes sociales y agradeció a las personas que colaboraron durante la búsqueda.

Ese mismo día, agentes de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia ejecutaron una orden de aprehensión contra Eduardo Isaac “N” .

El sospechoso fue localizado en el municipio de Tala, Jalisco. Las autoridades lo identificaron como el conductor que presuntamente aceptó el viaje solicitado por la estudiante antes de su desaparición.

Viernes 18 de septiembre

Un día después de su captura, Eduardo Isaac “N” fue trasladado bajo un operativo de seguridad desde las instalaciones de la Fiscalía estatal hasta el Complejo Penitenciario de Puente Grande.

El hombre quedó a disposición de la autoridad judicial, que deberá revisar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y determinar su situación jurídica. Hasta que exista una sentencia, debe ser considerado inocente conforme al principio de presunción de inocencia.

Mientras continúa el proceso penal, las autoridades deberán esclarecer completamente cómo ocurrió la agresión, definir la participación del detenido y determinar si existieron otras personas involucradas.