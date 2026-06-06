Caso Metepec escala: investigan a alcalde tras irrumpir con escoltas armados en club deportivo

La polémica alrededor del alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, escaló luego de que se viralizara un video en el que aparece ingresando al Club Deportivo La Asunción acompañado por hombres armados, en medio de un conflicto con un ciudadano.

Aunque el presidente municipal ofreció una disculpa pública y aseguró que acudió al lugar para atender un supuesto “llamado de auxilio”, el caso ya llegó a instancias estatales y federales.

Sheinbaum pide revisar actuación del alcalde

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre el caso y pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, revisar la actuación del alcalde de Metepec.

La mandataria cuestionó la forma en que el edil ingresó al centro deportivo, así como la presencia de escoltas con armas largas.

Sheinbaum señaló que cualquier servidor público debe actuar con humildad y sin prepotencia, por lo que consideró incorrecta la manera en que ocurrió el ingreso al club privado.

CODHEM abre investigación de oficio

A la revisión federal se suma la investigación iniciada de oficio por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, luego de la difusión del video en redes sociales.

El organismo informó que analizará posibles actos u omisiones de autoridad que pudieran constituir violaciones a derechos humanos, particularmente por la forma en que se dio el ingreso al inmueble y por la actuación de las personas armadas que acompañaban al presidente municipal.

En las imágenes difundidas se observa al alcalde entrar al lugar junto con sus escoltas, mientras personal del club intenta impedir el acceso. Posteriormente, se registra un forcejeo y una agresión contra un hombre al interior del recinto.

También puede interesarte: Alcalde de Metepec ofrece disculpas tras video con hombres armados | VIDEO

Alcalde se disculpó, pero justificó su presencia

Tras la difusión del video, Fernando Flores publicó un mensaje en redes sociales en el que ofreció disculpas a quienes consideraron excesiva su actuación.

No obstante, el alcalde aseguró que acudió al Club Deportivo La Asunción porque recibió una solicitud de ayuda derivada de un conflicto entre particulares.

De acuerdo con su versión, su intención era preservar el orden y evitar que la situación escalara. También afirmó que está dispuesto a atender cualquier requerimiento de las autoridades.

El caso también genera presión política

El episodio provocó críticas en redes sociales y entre distintos sectores políticos, principalmente por el uso de escoltas armados en un conflicto ocurrido dentro de un espacio privado.

Además, integrantes del Cabildo de Metepec han pedido que se esclarezcan los hechos y se revise si hubo abuso de autoridad o uso indebido de recursos públicos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre alguna sanción formal contra el alcalde, ni sobre una eventual separación del cargo. Sin embargo, el caso ya se mantiene bajo revisión de autoridades de derechos humanos y de seguridad federal.

¿Qué pasó en el Club La Asunción?

El hecho ocurrió en el Club Deportivo La Asunción, en Metepec, Estado de México. En el video que circuló en redes sociales se observa al presidente municipal ingresar acompañado por hombres armados, presuntamente escoltas, para intervenir en un conflicto con una persona que se encontraba dentro del lugar.

La escena generó indignación debido a que el alcalde no acudió como mediador institucional, sino acompañado por personal armado, lo que abrió cuestionamientos sobre los límites de actuación de un servidor público ante conflictos particulares.

Por ahora, las investigaciones deberán determinar si la intervención del alcalde se mantuvo dentro del marco legal o si existieron posibles responsabilidades administrativas, penales o violaciones a derechos humanos.