Caso Metepec: Exhiben saco Dior de 50 mil pesos del alcalde de Metepec tras disculpa pública

Fernando Flores Fernández, alcalde de Metepec, Estado de México, volvió a colocarse en el centro de la polémica, ahora por un detalle que no pasó desapercibido durante su disculpa pública: el saco que portaba.

Luego del escándalo por el video en el que aparece ingresando al Club Deportivo La Asunción acompañado por escoltas armados, el edil reapareció en redes sociales para ofrecer una disculpa por lo ocurrido.

Sin embargo, lejos de cerrar la controversia, su mensaje abrió un nuevo capítulo en redes, luego de que usuarios señalaran que el alcalde utilizó un saco de la firma Dior, valuado en más de 50 mil pesos, según reportaron medios nacionales como SDP Noticias y Político MX.

El detalle provocó una nueva ola de críticas contra Flores Fernández, pues usuarios cuestionaron el contraste entre el mensaje de disculpa y la imagen proyectada por el funcionario municipal en medio de una crisis pública.

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La disculpa que no apagó la polémica

El alcalde de Metepec había difundido un mensaje para explicar su versión sobre lo ocurrido en el Club Deportivo La Asunción, donde fue captado durante un altercado acompañado por personal de seguridad armado.

En su posicionamiento, Fernando Flores ofreció disculpas y aseguró que acudió al lugar tras recibir un llamado de auxilio por un conflicto entre particulares.

También sostuvo que su intención era evitar que la situación escalara; sin embargo, los videos difundidos en redes sociales generaron fuertes cuestionamientos por la forma en que ingresó al inmueble y por la presencia de escoltas armados.

Aunque el mensaje buscaba contener el daño político, en redes sociales el foco se movió rápidamente hacia su vestimenta.

Usuarios identificaron el saco como una prenda de lujo de la marca Dior, cuyo costo superaría los 50 mil pesos, lo que provocó comentarios sobre la imagen pública del alcalde y el momento en que decidió aparecer con esa vestimenta.

Redes Sociales

De los escoltas armados al saco Dior

El caso de Fernando Flores comenzó a escalar luego de que se viralizaran videos en los que se observa al alcalde dentro del Club Deportivo La Asunción, acompañado por hombres armados.

Las imágenes generaron señalamientos por presunto abuso de poder, intimidación y uso indebido de personal de seguridad.

El propio alcalde afirmó que los hechos fueron malinterpretados y que su presencia en el lugar obedeció a una situación de auxilio; no obstante, la explicación no frenó la polémica.

El caso llegó incluso a la conferencia presidencial, donde Claudia Sheinbaum pidió revisar lo ocurrido y cuestionó la forma en que actuó el presidente municipal.

La mandataria federal señaló que cualquier servidor público debe conducirse con humildad y sin prepotencia, luego de que se le preguntara sobre el video del alcalde de Metepec.

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Caso bajo investigación

Tras la difusión de las imágenes, la Secretaría de Seguridad federal inició una revisión del caso, mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México abrió una investigación de oficio por posibles actos u omisiones de autoridad.

El episodio mantiene bajo presión al alcalde de Metepec, quien ahora enfrenta una nueva crítica pública no solo por lo ocurrido en el club deportivo, sino por la manera en que reapareció para disculparse.

La controversia por el saco Dior se suma así a una crisis política que no ha logrado apagarse, pese al intento del edil por ofrecer una disculpa y explicar su actuación.

En redes sociales, usuarios resumieron el nuevo capítulo con una frase que rápidamente tomó fuerza: la disculpa le salió cara.

PAN se deslinda y pide investigar

Tras la polémica, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN emitió un posicionamiento en el que lamentó y rechazó los hechos atribuidos al presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández.

En el documento, fechado el 6 de junio de 2026 en la Ciudad de México, el partido señaló que espera que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes con estricto apego a la ley.

El PAN también advirtió que cualquier persona que incurra en conductas contrarias al marco legal o abuse de la responsabilidad conferida en el servicio público debe asumir las consecuencias jurídicas de sus actos, sin importar su cargo, posición o afiliación política.

“Ningún partido político ni ningún cargo de representación popular pueden convertirse en un escudo frente a la justicia”, señaló el Comité Ejecutivo Nacional.

El partido añadió que lo que corresponde es el esclarecimiento pleno de los hechos y, en caso de acreditarse responsabilidades, la aplicación de las sanciones establecidas por la ley.