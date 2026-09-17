Caso Paloma Nicole: 'Ha sido un infierno', padre narra lento proceso judicial en Durango

A un año del fallecimiento de Paloma Nicole, la joven que fue sometida a una cirugía estética en Durango, el dolor no cesa. Su padre Carlos Arellano compartió que ha sido un proceso complicado para él y a diario recuerda a su hija a través de las fotografías y audios que compartían.

Asimismo, ha sido complicado transitar por el proceso judicial ya que la justicia no acaba de llegar. “Son fechas muy difíciles para mí. El día domingo es el más fuerte la verdad. Respecto al proceso, pues va muy lento, la verdad no sé qué pasa. Le hemos hecho llegar infinidad de pruebas, peritajes, está todo comprobado, no sé por qué no dictan sentencia, no sé por qué no proceden ya. Ya va a ser un año de que me quitaron a mi hija, de que ya no está conmigo”, lamentó.

Visiblemente afectado, el padre de Paloma Nicole explicó que los responsables siguen detenidos y se han realizado diversas audiencias, pero no se ha dictado la sentencia.

“Todos los citatorios, la dirección que me llega de ellos es en el Cereso. (Están) en prisión en el Cereso. La verdad ahorita ya van muchísimas audiencias. El mes pasado íbamos a tener alrededor de cuatro audiencias, las postergaron las cuatro. Van a ser en el mes de octubre. Y los abogados pues igual están trabajando. No sé por qué tardan tanto en la sentencia. Ya va a ser un año, todo está comprobado, todo lo mal que hicieron, todo está comprobado, no hay ninguna falla, no entiendo por qué no dictan sentencia, la verdad”.

Explicó que se ha mantenido con apoyo psicológico, pero ha sido un proceso muy difícil. “La verdad ha sido un infierno para mí. Un infierno para mí. Hay días malos, hay días peores. Todavía no lo asimilo”.

“No he podido entrar a su cuarto. Su cuarto está desde ese día como lo dejó. Su cama está como la dejó, sus cosas, sus tenis, sus libros, su ropa, todo está donde lo dejó. No he tenido el valor de entrar a su cuarto”.

Y, aunque tal vez un día pueda ingresar, reconoció que no podrá superar esta difícil situación.

Sobre las medidas legislativas que se implementaron, consideró positivo que se hayan prohibido las cirugías estéticas no necesarias en menores.

“Es bueno que la verdad que ya no vuelva a pasar esto. La verdad es un infierno a quien lo pase. Es horrible después de leer todos los expedientes, todos los peritajes, todo lo que le hicieron. Eso no se vale. No se vale lo que le hicieron a una niña de 14 años”.

“Son cinco carpetas de investigación que se abrieron. Cada una tiene sus diferentes penalidades. (La sentencia) ya depende de las autoridades, la verdad”.

Explicó que la defensa ha alargado las sentencias y que él no está interesado en hablar con la mamá de Nicole. “Yo no la voy a perdonar, no se vale lo que le hicieron”, mencionó.