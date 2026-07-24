Caso Toby: ¿qué dice la ley de Durango sobre abandonar a un perro?

El caso de "Toby", el perro que fue encontrado amarrado y presuntamente abandonado en las instalaciones de la Feria de Durango, puso una duda entre los duranguenses: ¿qué establece la ley para quienes abandonan a un animal?

Aunque la Dirección Municipal de Medio Ambiente ya inició una investigación y anunció una sanción administrativa para la persona responsable, la legislación estatal contempla diversas obligaciones para los propietarios, así como una serie de medidas en caso de incumplirlas.

¿Qué considera la ley como abandono animal?

La Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Durango define como animal abandonado a aquel que queda sin el cuidado y protección de su propietario o poseedor.

También considera en esta condición a los animales que deambulan sin identificación o que permanecen en albergues tras haber sido dejados por sus responsables.

La misma legislación establece que adoptar o poseer un animal implica asumir de manera permanente la responsabilidad de brindarle alimento, agua, atención veterinaria, un espacio adecuado para vivir y protegerlo de cualquier situación que comprometa su bienestar.

En otras palabras, abandonar a una mascota representa un incumplimiento de las obligaciones que la ley impone a sus propietarios.

¿Qué sanciones contempla actualmente?

La legislación estatal prevé diversas sanciones administrativas para quienes incumplan con las disposiciones de protección y bienestar animal.

Dependiendo de la gravedad del caso, las autoridades pueden imponer advertencias, multas que van de 50 hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), arresto administrativo, trabajo comunitario, aseguramiento o decomiso de los animales, clausura de establecimientos e incluso, en algunos casos, la obligación de recibir atención psicológica.

En el caso de "Toby", la Dirección Municipal de Medio Ambiente informó que la investigación comenzó y que, de momento, la sanción que corresponde por abandono sería una multa de 20 UMA, equivalente a 2 mil 346 pesos, aunque el procedimiento continúa para determinar las responsabilidades.

¿El abandono de animales ya es un delito?

A diferencia del maltrato animal, el abandono de mascotas todavía no está tipificado como delito en el Código Penal de Durango.

Actualmente, el Código Penal únicamente contempla sanciones cuando existen actos de maltrato o crueldad que provoquen lesiones o la muerte de un animal.

En esos casos, las penas pueden ir de tres meses a un año de prisión y hasta 100 días multa cuando hay lesiones, mientras que si el maltrato causa la muerte del animal las sanciones aumentan de dos a cuatro años de prisión, además de multas de 200 a 400 días.