Abandonan a 'Toby' en la Feria de Durango, perro que fue adoptado; acusan a dueños de negocio

Este miércoles por la tarde, se difundieron imágenes de una mascota que, aparentemente, fue abandonada en las instalaciones de la Feria de Durango. El caso se hizo viral en poco tiempo, pues en la publicación se detalló que el animal había sido dado en adopción recientemente.

Abandonan a "Toby" en la Feria de Durango

En las fotografías se observa a un perro que permanecía amarrado a un barandal en las inmediaciones de la Expo Ganadera, junto a sus pertenencias.

Horas después, una mujer, a través de un video, confirmó que el animal se llama "Toby", y que meses atrás había sido rescatado de la calle y posteriormente entregado en adopción.

La rescatista aseguró que la mascota había sido adoptada por unas personas propietarias de una empresa de tortillas de harina conocida en la ciudad de Durango.

La adopción se habría dado bajo la condición de que el animal sería cuidado por varias personas; sin embargo, este miércoles la joven detectó la publicación donde reportaban el abandono del cachorro e incluso publicó un fragmento de video, minutos antes de que el perro fuera abandonado, donde se logra escuchar a una persona decir: "es que ya tengo cuatro gatos".

Se sabe que la joven rescatista acudió hasta el recinto ferial para resguardar a "Toby" y, ya por la noche, actualizó que la mascota había quedado a cargo de una mujer mientras encontraban un hogar definitivo para él.

Tortillería se deslinda del abandono del Toby

Por su parte, la empresa que fue señalada como propiedad de quienes habrían abandonado al perro publicó un comunicado este jueves por la mañana, en el que se deslindó de tener responsabilidad en dicho acto.

"En Tortillas de Harina Risa estamos consternados y sorprendidos por el abandono de Toby, mascota a la que su adoptante le dio la espalda cuando parecía haber llegado a un hogar definitivo", detalla el informe.

Además, aseguró que la persona que cometió el abandono no es parte del equipo de Tortillas de Harina Risa.

"Lo hecho con Toby no representa, en lo más mínimo, lo que como empresa sentimos y promovemos", afirmaron.

"Somos un negocio familiar en el que siempre hemos promovido la humanidad como pilar fundamental de nuestro crecimiento y hoy sufrimos un duro golpe por los actos de un tercero ajeno a la empresa. Como empresa, lamentamos profundamente la situación y nos mantenemos del lado correcto de una sociedad cada vez más consciente del respeto animal", finalizó.