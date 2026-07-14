Sale a la luz demanda contra Pati Chapoy y Pedro Sola por incitar al maltrato animal en TV

Se ha presentado en redes sociales una demanda dispuesta en contra de ambas figuras de la televisión. Sin embargo, esto abre paso a las siguientes interrogantes: ¿Qué cometieron precisamente y cuál es el delito por el que se les culpa? Te explicamos la situación a continuación.

¿Incitación al maltrato?

Durante la transmisión del programa Ventaneando del día lunes 06 de julio del año en curso, Pedro Sola, conductor principal, realizó comentarios de índole desagradable, mencionando directamente que no soportaba la presencia de canes en espacios públicos , por lo que expresó estar deseoso de acabar con la vida de estos seres vivos arrojándoles carne envenenada.

Así mismo puntuó que, en cuanto a los propietarios de lomitos que los llevasen a pasear en una carreola cual bebés se refiere, le daban ganas de darles un balazo. A pesar de las diferencias de opiniones de los demás integrantes como es el caso de Mónica Castañeda, quien rechazó este comentario agresivo, la titular del programa televisivo, Pati Chapoy respaldó lo mencionado por Sola, añadiendo que los dueños de perros deberían ser enviados con un psiquiatra.

No obstante, días más tarde luego del incidente, Pedro Sola ofreció disculpas públicas a los televidentes, argumentando que su avanzada edad y el hecho de nunca haber tenido en su posesión una mascota le hicieron actuar con una enorme falta de empatía, reconociendo no tener idea del valor de estos animales.

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¿Demanda en contra de ambos?

Ante la situación, la organización a favor de la vida animal ‘Va por sus Derechos’ publicó en la red social X (anteriormente llamada Twitter) un documento donde se expresa una denuncia formal hacia ambas figuras públicas frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) el pasado jueves 09 de julio. Aunado a esto, también publicaron otro documento del mismo carácter, siendo esta vez interpuesto frente a la Fiscalía General de la República (FGR) el día viernes 10 de julio.

El despacho anunció que, el motivo principal por el que se les acusa a ambos conductores es debido a las pronunciaciones presentadas previamente en un medio de comunicación masivo , las cuales pueden considerarse como delito de provocación pública para cometer maltrato animal, además de la apología a esta , añadiendo que ‘el desconocimiento de la ley no exime la responsabilidad’.

Aunado a esto, después de la disculpa emitida por parte de Sola, la directora de Va por sus Derechos, Susana Ramírez, compartió en la red social Instagram un video en el que reafirma la postura de la organización y condenó la normalización de la violencia ejercida contra los animales, recalcando que los actos de crueldad no consisten en ninguna broma ni un tipo de entretenimiento aceptable, y que el señalamiento de su edad no es justificación válida para expresarse así de los seres sintientes.