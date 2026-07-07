Denuncian casi 200 casos de abuso sexual en Durango, de enero a mayo de 2026

Las denuncias por el delito de abuso sexual en Durango se mantuvieron prácticamente sin variaciones durante los primeros cinco meses de 2026, al registrarse 193 carpetas de investigación , apenas tres menos que las contabilizadas en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con las cifras de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el comportamiento mensual también fue similar entre ambos años. En 2025 se reportaron 27 denuncias en enero, 29 en febrero, 49 en marzo, 42 en abril y 49 en mayo; mientras que en 2026 fueron 27, 28, 48, 42 y 48, respectivamente, lo que representa una disminución del 1.5 por ciento en el acumulado.

El municipio de Durango concentró el mayor número de carpetas de investigación iniciadas por abuso sexual durante el 2026, con 89 casos entre enero y mayo , equivalentes al 46 por ciento del total estatal. Le siguió Gómez Palacio con 40 denuncias, por lo que ambas ciudades reunieron cerca del 67 por ciento de todos los casos registrados en la entidad.

En un segundo nivel de incidencia aparecieron Lerdo, con 12 denuncias; Santiago Papasquiaro, con 10; Pueblo Nuevo, con siete; Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, con cuatro cada uno; además de Canatlán, Cuencamé y Nuevo Ideal, con tres casos por municipio.

Otros 16 municipios no reportaron ninguna carpeta de investigación iniciada por este delito hasta el cierre de mayo.