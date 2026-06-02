Estrenos de junio 2026 en México: Listado de series en Netflix, Disney, HBO y más plataformas

(Canva)
Junio ha llegado, y está cargado de muchos eventos importantes en el mundo del entretenimiento. El Mundial 2026 no se encuentra solo, ya que nuevos estrenos y más temporadas de series amadas se encuentran a la vuelta de la esquina. ¡Vamos a descubrir qué sorpresas nos tiene preparadas este mes!
Estrenos en Netflix
- El Testigo (4 de junio): Esta historia basada en hechos reales sigue al padre de un pequeño de dos años que intenta proteger a su hijo mientras se lleva a cabo la investigación tumultuosa de un crimen presenciado por el menor.
- Oasis (19 de junio): Con la desaparición de una joven, todos dentro del hotel de lujo “El Oasis” quedan encerrados hasta que salga a la luz la verdad. Este incidente provoca que la gente atrapada en el edificio comience a buscar respuestas, sospechando de cada uno de los huéspedes y trabajadores.
- Avatar: The Last Airbender (25 de junio): La nueva temporada de esta serie icónica de Nickelodeon adaptará el Libro Dos: Tierra, en el que la pandilla se dispondrá a sumar a sus filas a un maestro en el Reino Tierra para restablecer la paz en el mundo y detener a la Nación del Fuego, mientras Aang aprende a dominar el elemento Tierra.
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- El Susurro (5 de junio): Esta película sigue a Lucía y Adrían, quienes después de huir de las garras de su padre, se ocultan en un vecindario. Gracias a una cámara oculta en el collar de un gato, se dan cuenta de que los vecinos están involucrados en una red de grabación de películas snuff (violación y tortura real). Una vez obtenida esta información, ambos luchan por protegerse entre sí.
- Orgullo (12 de junio): Un joven homosexual de nombre Filip vive con la idea de ser el rey del mundo, piensa que todos se encuentran por debajo de él y que nada puede detenerlo; hasta que un día, debe asumir una responsabilidad que lo obligará a cambiar la forma en que ve la vida.
- La Casa del Dragón (21 de junio): Esta serie ambientada 200 años antes de “Game of Thrones” continuará con una tercera temporada, en la que enfrentará a la líder de los Targaryen con el consejo verde.
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- Every year after (10 de junio): Esta serie nos contará una historia sobre el primer amor, los giros inesperados de la vida y la constante interrogante sobre las almas gemelas en Barry’s Bay.
- La empleada (12 de junio): Millie Calloway obtiene un trabajo como empleada doméstica de la familia Winchester, a la vez que se encuentra en libertad condicional. Cuanto más tiempo pasa dentro de la residencia, más se va dando cuenta de los oscuros secretos escondidos en sus paredes.
- Las ovejas detectives (24 de junio): Tras la muerte del granjero George en circunstancias extrañas, su rebaño de ovejas toma el caso y abandona la granja para investigar a humanos sospechosos, cual detectives, como en las novelas policíacas que él les solía leer.
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- Hoppers: Operación Castor (3 de junio): Una joven universitaria de nombre Mabel encuentra la forma de transferir su mente a un robot con forma de castor que le permite comunicarse con los animales del bosque, para advertirles sobre la destrucción humana que está por avecinarse; pero sin querer desata una rebelión animal.
- Dragon Striker (10 de junio): Key, un joven campesino, se percata de que cuenta con habilidades increíbles que lo destinarían a ser el legendario “Dragon Striker”, por lo que es llevado a la escuela de élite Kal Asterock para personas extraordinarias. Junto a la arquera Ssyelle, unen fuerzas para derrotar al mejor equipo de deportes mientras descubren un mal que podría amenazar a todos.
- The Bear (25 de junio): Esta nueva y última temporada nos presentará la historia después de que el chef Cammy Berzatto haya abandonado la industria de la gastronomía, dejando a Sydney, Richie y a Natalie a cargo del restaurante. Con la constante amenaza de una lluvia torrencial, sin dinero y con un último trabajo, el equipo hará todo lo posible para obtener una estrella Michelin.