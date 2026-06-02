Estrenos de junio 2026 en México: Listado de series en Netflix, Disney, HBO y más plataformas

Junio ha llegado, y está cargado de muchos eventos importantes en el mundo del entretenimiento. El Mundial 2026 no se encuentra solo, ya que nuevos estrenos y más temporadas de series amadas se encuentran a la vuelta de la esquina. ¡Vamos a descubrir qué sorpresas nos tiene preparadas este mes!

Estrenos en Netflix

El Testigo (4 de junio): Esta historia basada en hechos reales sigue al padre de un pequeño de dos años que intenta proteger a su hijo mientras se lleva a cabo la investigación tumultuosa de un crimen presenciado por el menor.

Esta historia basada en hechos reales sigue al padre de un pequeño de dos años que intenta proteger a su hijo mientras se lleva a cabo la investigación tumultuosa de un crimen presenciado por el menor. Oasis (19 de junio): Con la desaparición de una joven, todos dentro del hotel de lujo “El Oasis” quedan encerrados hasta que salga a la luz la verdad. Este incidente provoca que la gente atrapada en el edificio comience a buscar respuestas, sospechando de cada uno de los huéspedes y trabajadores.

Con la desaparición de una joven, todos dentro del hotel de lujo “El Oasis” quedan encerrados hasta que salga a la luz la verdad. Este incidente provoca que la gente atrapada en el edificio comience a buscar respuestas, sospechando de cada uno de los huéspedes y trabajadores. Avatar: The Last Airbender (25 de junio): La nueva temporada de esta serie icónica de Nickelodeon adaptará el Libro Dos: Tierra, en el que la pandilla se dispondrá a sumar a sus filas a un maestro en el Reino Tierra para restablecer la paz en el mundo y detener a la Nación del Fuego, mientras Aang aprende a dominar el elemento Tierra.

HBO Max expande su catalogo

El Susurro (5 de junio): Esta película sigue a Lucía y Adrían , quienes después de huir de las garras de su padre, se ocultan en un vecindario. Gracias a una cámara oculta en el collar de un gato, se dan cuenta de que los vecinos están involucrados en una red de grabación de películas snuff (violación y tortura real). Una vez obtenida esta información, ambos luchan por protegerse entre sí.

Esta película sigue a y , quienes después de huir de las garras de su padre, se ocultan en un vecindario. Gracias a una cámara oculta en el collar de un gato, se dan cuenta de que los vecinos están involucrados en una red de grabación de películas snuff (violación y tortura real). Una vez obtenida esta información, ambos luchan por protegerse entre sí. Orgullo (12 de junio): Un joven homosexual de nombre Filip vive con la idea de ser el rey del mundo, piensa que todos se encuentran por debajo de él y que nada puede detenerlo; hasta que un día, debe asumir una responsabilidad que lo obligará a cambiar la forma en que ve la vida.

Un joven homosexual de nombre vive con la idea de ser el rey del mundo, piensa que todos se encuentran por debajo de él y que nada puede detenerlo; hasta que un día, debe asumir una responsabilidad que lo obligará a cambiar la forma en que ve la vida. La Casa del Dragón (21 de junio): Esta serie ambientada 200 años antes de “Game of Thrones” continuará con una tercera temporada, en la que enfrentará a la líder de los Targaryen con el consejo verde.

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Every year after (10 de junio): Esta serie nos contará una historia sobre el primer amor, los giros inesperados de la vida y la constante interrogante sobre las almas gemelas en Barry’s Bay.

Esta serie nos contará una historia sobre el primer amor, los giros inesperados de la vida y la constante interrogante sobre las almas gemelas en Barry’s Bay. La empleada (12 de junio): Millie Calloway obtiene un trabajo como empleada doméstica de la familia Winchester, a la vez que se encuentra en libertad condicional. Cuanto más tiempo pasa dentro de la residencia, más se va dando cuenta de los oscuros secretos escondidos en sus paredes.

obtiene un trabajo como empleada doméstica de la familia Winchester, a la vez que se encuentra en libertad condicional. Cuanto más tiempo pasa dentro de la residencia, más se va dando cuenta de los escondidos en sus paredes. Las ovejas detectives (24 de junio): Tras la muerte del granjero George en circunstancias extrañas, su rebaño de ovejas toma el caso y abandona la granja para investigar a humanos sospechosos, cual detectives, como en las novelas policíacas que él les solía leer.

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