Guía Michelin: Estos son los restaurantes que redefinirán el mapa gastronómico mexicano en 2026

La edición 2026 de la Guía Michelin confirmó un año de expansión y reconfiguración para la gastronomía mexicana, con la incorporación de Jalisco, Puebla y Yucatán al mapa oficial y la consolidación de un circuito de nueve estados evaluados. La ceremonia realizada en Guadalajara marcó el anuncio de 29 restaurantes con estrella Michelin, cifra que refleja el crecimiento sostenido del país en la alta cocina y el interés internacional por sus técnicas, ingredientes y propuestas contemporáneas.

El mayor foco mediático recayó en los siete nuevos restaurantes que ingresaron por primera vez al listado de excelencia. En Ciudad de México debutaron Gaba y La Once Mil, ambos reconocidos por su técnica precisa y una lectura contemporánea del producto local. En Guadalajara, Alcalde y Xokol se sumaron al grupo gracias a cocinas que combinan investigación, territorio y una visión renovada del maíz criollo. Yucatán aportó tres espacios: Huniik, La Barra de Huniik e Ixi’im, proyectos que consolidan al sureste como un polo gastronómico de alta proyección.

La oferta gastronómica se expande

En la cúspide del reconocimiento se mantuvieron los únicos restaurantes mexicanos con dos estrellas Michelin: Pujol y Quintonil, ambos en Ciudad de México. La guía destacó nuevamente su consistencia técnica, la claridad conceptual de sus menús y la capacidad de reinterpretar la cocina mexicana desde una perspectiva de precisión y vanguardia. Estas dos casas continúan como referentes continentales y sostienen el estándar más alto dentro del país.

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La categoría de una estrella Michelin, que distingue cocinas de gran calidad, quedó integrada por 27 establecimientos distribuidos en las nueve entidades evaluadas. Entre los nombres más visibles aparecen Rosetta, Máximo, Le Chique, Pangea, Esquina Común, Em, Expendio de Maíz, Masala y Maíz, Sud 777, además de los nuevos ingresos ya mencionados. La guía subrayó que estas propuestas destacan por técnica, identidad y consistencia, elementos que los inspectores consideran esenciales para otorgar la distinción.

Conciencia social, servicio y hospitalidad

La edición también reforzó la presencia de proyectos con Estrella Verde, como Xokol y Baldío, que fueron reconocidos por su enfoque sostenible, el uso de ingredientes de origen responsable y la integración de prácticas que buscan reducir el impacto ambiental sin comprometer la calidad culinaria. Estas menciones reflejan una tendencia creciente en México hacia modelos gastronómicos más conscientes y vinculados a productores locales.

Además de las estrellas, la guía entregó premios especiales que subrayan la importancia del servicio y la hospitalidad. El Michelin Service Award fue para Huniik, en Mérida, el Sommelier del Año recayó en Jonathan Robles, de El Mural de los Poblanos, en Puebla, y el Premio a Cócteles Excepcionales distinguió a Priscila Moreno, jefa de barra de Máximo, en Ciudad de México. El Michelin Young Chef Award reconoció a Xóchitl Valdés, de Pancho Maíz, también en Mérida. Con 225 restaurantes seleccionados, la Guía Michelin México 2026 cerró una edición que amplía el mapa gastronómico del país y confirma la madurez de una escena donde técnica, territorio e identidad avanzan en paralelo.

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