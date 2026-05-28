El duranguense Víctor Valles Mata gana el Premio Emmy de Noticias y Documentales

En una noche de gala en Nueva York, el reportero Víctor Valles Mata sumó el máximo galardón de la televisión estadounidense a su trayectoria.

El duranguense se alzó con la estatuilla a "Periodista Destacado en Español", un triunfo que premia el rigor y el impacto de su trabajo de investigación en la señal de N+ de Televisa Univisión.

Esta edición representó la tercera nominación del destacado duranguense a los Emmy, pero la primera en una categoría individual. En esta ocasión, Víctor compartió la terna con figuras de la talla de Jorge Ramos, Marlene Guzmán y Francisco Fajardo Nungaray.

Trayectoria de impacto internacional

Víctor Valles es ampliamente reconocido en el gremio por su profundidad al abordar temas complejos. Destacan de manera especial sus reportajes de investigación sobre el tráfico de armas y fentanilo.

Este Emmy se suma a otros grandes galardones en su carrera como el Premio de Periodismo Móvil (MoJo) 2022 por "Sin eterno descanso", que aborda el tráfico de huesos humanos; el Premio Internacional Rey de España (2023) por el reportaje "Fentanilo: Futuro para el narco, muerte para la humanidad"; y el Premio ESET en Seguridad Informática (2025) por "Secuestro Artificial", transmitidos por la señal de N+.