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El duranguense Víctor Valles Mata gana el Premio Emmy de Noticias y Documentales

El duranguense destacan por sus trabajos de investigación sobre dos temas importantes: tráfico de armas y fentanilo.

El duranguense Víctor Valles Mata gana el Premio Emmy de Noticias y Documentales

El duranguense Víctor Valles Mata gana el Premio Emmy de Noticias y Documentales

DINORA G. SOLÍS
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En una noche de gala en Nueva York, el reportero Víctor Valles Mata sumó el máximo galardón de la televisión estadounidense a su trayectoria. 

El duranguense se alzó con la estatuilla a "Periodista Destacado en Español", un triunfo que premia el rigor y el impacto de su trabajo de investigación en la señal de N+ de Televisa Univisión. 

Esta edición representó la tercera nominación del destacado duranguense a los Emmy, pero la primera en una categoría individual. En esta ocasión, Víctor compartió la terna con figuras de la talla de Jorge Ramos, Marlene Guzmán y Francisco Fajardo Nungaray.

Trayectoria de impacto internacional


Víctor Valles es ampliamente reconocido en el gremio por su profundidad al abordar temas complejos. Destacan  de manera especial sus reportajes de investigación sobre el tráfico de armas y fentanilo. 


Este Emmy se suma a otros grandes galardones en su carrera como el Premio de Periodismo Móvil (MoJo) 2022 por "Sin eterno descanso",  que aborda el tráfico de huesos humanos; el Premio Internacional Rey de España (2023) por el reportaje "Fentanilo: Futuro para el narco, muerte para la humanidad"; y el Premio ESET en Seguridad Informática (2025) por "Secuestro Artificial", transmitidos por la señal de N+.





               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Víctor Valles Mata periodista Durango Premio, duranguense, Víctor, Valles

               

                
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