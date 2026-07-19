Casos de dengue en Durango pueden repuntar por temporada de lluvias 2026, alertan

Las lluvias que se han registrado en la ciudad de Durango, pueden contribuir a incrementar los casos de dengue, que actualmente suman 70 contagios, por lo que las autoridades de salud piden evitar la acumulación de agua en cacharros, botes u otros objetos.

La temporada de lluvias favorece el ciclo de vida del mosquito, ya que requiere agua para desarrollarse, explicó el director de Salud Pública Municipal, Juan Esteban Aguilar Esquivel.

"Los huevecillos que se depositaron incluso hace algunos meses o el año pasado pueden seguir ahí, esperando nada más que lleguen depósitos de agua para poder continuar con su ciclo evolutivo", afirmó.

Trabajo de prevención

De ahí la importancia de trabajar de manera preventiva. Se pide a la ciudadanía voltear, vaciar o tapar cualquier contenedor de agua, así como eliminar la que se acumule en cacharros u otros recipientes.

"Hay muchos hogares donde ni siquiera se dan cuenta de que su tinaco no tiene tapa, que las cisternas están descubiertas o que tienen cubetas con agua, situación que se agrava en esta temporada de lluvias".

Cuando el agua se acumula, los huevecillos aprovechan para continuar con su ciclo de desarrollo hasta convertirse en mosquitos capaces de transmitir el virus del dengue.

"Estamos atentos, sabemos y estamos alertas de que pudiera presentarse. El año pasado tuvimos casos nativos del municipio; no fueron casos importados".

Hasta el último reporte no se había registrado un incremento en los casos; sin embargo, es necesario esperar a que el Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica actualice la información.