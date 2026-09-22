Casos de gusano crecen en humanos

Desde que se confirmó en México el primer caso de un humano infestado con gusano barrenador, en abril de 2025, se han acumulado 692 casos confirmados, hasta el 18 de septiembre de 2026, en 27 entidades.

Cabe mencionar que este año se elevó considerablemente el número de casos de personas infectadas con gusano barrenador, ya que en 2025 se registraron 117 casos, y en 2026 se reportaron 575, es decir, cinco veces más que el año pasado.

Tan sólo en la última semana se reportaron 11 casos nuevos: tres en Guanajuato, dos en Oaxaca, dos en Veracruz y uno en Ciudad de México, Colima, Hidalgo y en Zacatecas.

También reportó cuatro defunciones derivadas de la infestación, todas en este año, en Oaxaca, Querétaro, Veracruz y Yucatán.