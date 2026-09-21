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¡Casting en Durango! Buscan actores para cortometraje sobre redención y decisiones

La industria audiovisual continúa generando oportunidades para nuevos talentos en Durango.

FOTO: Canva

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EMILIO BARRIENTOS
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Recientemente fue lanzada una convocatoria dirigida a jóvenes interesados en participar en un cortometraje que abordará temas como la redención, el perdón, las tentaciones y aquellas decisiones capaces de modificar por completo el rumbo de una persona.

La convocatoria corresponde a una producción de Dreamers Club Films, proyecto que actualmente se encuentra en búsqueda de tres actores para interpretar a los personajes principales de la historia.

¿De qué tratará el cortometraje?

De acuerdo con la información compartida en el anuncio, la trama seguirá a un joven viajero que llegará a un punto determinante durante su recorrido, cuando el camino frente a él se divida en dos direcciones completamente opuestas.

A partir de esta premisa, la producción explorará el conflicto entre diferentes decisiones y sus consecuencias, colocando al protagonista frente a personajes que representarán distintas posibilidades dentro de su recorrido.

La publicación señala que se tratará de una historia relacionada con la redención, el perdón y las tentaciones, elementos que marcarán el desarrollo del personaje principal y la elección que deberá realizar.


Estos son los personajes que buscan


El primero de los papeles es Noah, un joven de entre 18 y 25 años que es descrito como confundido, perdido, desconfiado e indeciso. Dentro de la historia será guiado a través de un camino relacionado con la luz y la oscuridad, mientras intenta determinar qué dirección tomar.


También se encuentra Leila, personaje femenino para una actriz de entre 18 y 25 años. Es presentada como una joven carismática, burlona, sarcástica y despreocupada, cuya misión será complicar la vida de Noah e intentar llevarlo hacia su perdición, tratándolo prácticamente como un juego.


El tercer personaje será Eliana, para quien se busca una actriz de entre 17 y 25 años. A diferencia de Leila, será una figura tranquila, comprensiva y amable, encargada de mostrarle al protagonista que los errores no necesariamente significan que todo esté perdido. El personaje será asociado con la esperanza y la tranquilidad.


¿Cómo participar en el casting?


La producción invitó a las personas interesadas en audicionar a comunicarse directamente mediante el número 618 328 1321 proporcionado en la convocatoria, donde podrán solicitar mayores detalles sobre el proyecto, las audiciones y el proceso de selección.


Por el momento no se han dado a conocer públicamente las fechas de rodaje ni las locaciones específicas que serán utilizadas, aunque la convocatoria está dirigida a talento en Durango, entidad que cuenta con una amplia tradición cinematográfica y que continúa siendo escenario para producciones de distintos formatos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Durango cortometraje cine Casting actuación será, personaje, decisiones, convocatoria

               

                
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