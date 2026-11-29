La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó con las diligencias en cinco domicilios que aseguró en la Ciudad de México (CDMX), presuntamente relacionados con la red de corrupción de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, investigada por corrupción, lavado de dinero, delitos electorales y en materia fiscal.

Uno de los inmuebles se localiza en la calle Edgar Allan Poe, colonia Polanco IV sección, alcaldía Miguel Hidalgo, donde personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) encontró documentación diversa.

La casa está relacionada con José Alfredo Hernández Casillas, dueño de la empresa Cajas Graf y contratista favorito del INE durante la administración de la exfuncionaria.