Catean bodega frente a la Universidad Tecnológica de Durango

Un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) movilizó este lunes a corporaciones federales en un complejo de bodegas ubicado frente a la Universidad Tecnológica de Durango, en las inmediaciones de las instalaciones de la Feria.

La intervención fue realizada por personal ministerial con apoyo de elementos del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el perímetro mientras se desarrollaban las diligencias ordenadas por la autoridad federal.

La acción se concentró en una de las cuatro bodegas existentes en ese sitio, como parte de una carpeta de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De manera preliminar, se informó que las actuaciones forman parte de una indagatoria federal que se encuentra en curso, por lo que las autoridades mantuvieron bajo reserva los detalles relacionados con el caso.

Fuentes consultadas señalaron que este inmueble fue el primero en ser inspeccionado dentro de una serie de acciones derivadas de la misma investigación, sin que hasta el momento se conozca si habrá nuevas intervenciones en el lugar.

Al concluir la diligencia, el inmueble no presentó sellos de aseguramiento visibles, situación que llamó la atención de quienes transitaban por la zona durante el despliegue de las fuerzas federales.

Hasta el momento en que se realizó esta nota, la Fiscalía General de la República no había emitido información oficial sobre los resultados del cateo ni precisado si hubo personas detenidas o algún aseguramiento de objetos relacionados con la investigación.