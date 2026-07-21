Catean vivienda en Durango; aseguran granada, armas y equipo táctico

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en un domicilio de la colonia Las Flores Sur, en la ciudad de Durango, donde aseguró una granada, armas de fuego, cartuchos, equipo táctico, además del inmueble y un vehículo, como parte de una investigación por un delito federal.

De acuerdo con la dependencia, la diligencia fue autorizada por un juez de control luego de que se presentara una denuncia en la que se advertía sobre la presunta comisión de actividades ilícitas en ese inmueble. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Las indagatorias se fortalecieron luego de que un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional informara que, al participar en una intervención judicial en ese domicilio, observó armas, cartuchos y equipo táctico, situación que fue reportada de inmediato al Ministerio Público Federal.

Con base en esos datos, personal de la Policía Federal Ministerial, bajo la conducción del agente del Ministerio Público de la Federación, ejecutó el cateo por la probable comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

FGR

Durante la intervención fueron aseguradas una granada, aparentemente de humo; dos armas largas; 32 cartuchos de diversos calibres; una bolsa con eslabones metálicos para cartuchos; seis chalecos tácticos; dos placas balísticas; además del inmueble y un vehículo.

El operativo contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes brindaron seguridad perimetral. Todos los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.