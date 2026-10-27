Causa alerta fuga de gas natural en Durango

Una fuga de gas natural registrada en la calle Magnolia, del fraccionamiento Jardines de Durango, provocó el cierre preventivo de la circulación vehicular, mientras se realizaban las maniobras necesarias para controlar el incidente y evitar riesgos para los habitantes de la zona.

Según una notificación emitida a través de una plataforma de alertas, la situación fue controlada, por lo que se informó a los vecinos y transeúntes que el área ya no representaba peligro.

Sin embargo, a pesar de que la fuga quedó bajo control, las labores de reparación continuaron en el lugar, por lo que se determinó mantener cerrada la vialidad como medida preventiva, mientras concluyen los trabajos correspondientes.