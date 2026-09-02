CCE: sin resultados, polos de desarrollo

EL SIGLO DE DURANGO

Al hacer un balance del segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez, reconoció el avance en algunos temas, particularmente en seguridad; "sin embargo, en materia económica consideramos que todavía nos quedan a deber.", enfatizó.

Consideró que se requieren propuestas más claras y aterrizadas para impulsar el crecimiento, la inversión y la generación de empleos. "Los polos de desarrollo representan una buena estrategia, pero particularmente en el norte del país todavía no vemos que se haya consolidado ni que haya generado resultados visibles. Durango forma parte de estos corredores y seguimos esperando que esa estrategia se traduzca en inversiones concretas que lleguen a nuestro estado", mencionó.

Asimismo, dijo que preocupa al sector empresarial que, pese al movimiento que existe alrededor del T-MEC, no se estén viendo nuevas inversiones en la magnitud que México necesita.